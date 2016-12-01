С приходом тепла в Запорожье наркоманы стали чаще употреблять наркотики на улицах.
Только за день патрульные полицейские задержали двоих мужчин со шприцами.
Так, на ул. Сталеваров запорожец сред бела дня снял штаны и сделал себе укол. Об этом правоохранителям сообщили бдительные граждане. А на проспекте Соборном мужчина кололся возле гаражей во дворе многоэтажки.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, вещественные доказательства изъяты.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском СИЗО сотрудник занимался сбытом наркотиков.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель лишился машины.
Только за день патрульные полицейские задержали двоих мужчин со шприцами.
Так, на ул. Сталеваров запорожец сред бела дня снял штаны и сделал себе укол. Об этом правоохранителям сообщили бдительные граждане. А на проспекте Соборном мужчина кололся возле гаражей во дворе многоэтажки.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, вещественные доказательства изъяты.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском СИЗО сотрудник занимался сбытом наркотиков.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель лишился машины.
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