Во время артобстрела со стороны противника погиб уроженец Запорожской области.Морской пехотинец матрос Виталий Дзыга был уроженцем села Смирново, что в Бильмацком районе Запорожской области.Информация об этом была озвучена во время совещания в Запорожской ОГА.Вечная память Герою. ТЕГИ: АТО, смерть Просмотров: 354 Похожие новости В зоне АТО погиб запорожец, которого вот-вот должны были демобилизовать В зоне АТО погиб еще один боец из Запорожской области В зоне АТО при взрыве мины погиб полковник Нацгвардии — уроженец Запорожья Под Артемовском погиб запорожский пехотинец