В четверг, 16 марта, с 10:00 до 12:00 в фойе Дворца культуры "Орбита" состоятся городские консультативно-правовые встречи, которые организованы городской властью для оказания бесплатной правовой помощи представителям льготных категорий населения (пенсионерам, ветеранам, инвалидам, одиноким матерям и так далее).
Консультации традиционно проходят каждый третий четверг месяца.
Специалисты разных отраслей права бесплатно окажут консультативно-правовую помощь льготным категориям населения.
В этот же день консультативно-правовые встречи пройдут в районах города:
Александровский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Александровская, 26, кабинет №2);
Вознесеновский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Седова, 5, большой зал);
Днепровский район: с 15:00 до 17:00 в помещении районной администрации (ул. Бородинская, 1а, каб. № 108);
Заводский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Л.Чайкиной, 56, комната депутата);
Коммунарский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Чумаченко, 32, каб. 300 (малый зал);
Хортицкий район: с 10:00 до 12:00 в фойе ДК "Хортицкий";
Шевченковский район: с 16:00 до 18:00 в помещении районной администрации (пр. Моторостроителей, 34, каб. 214).
Консультации традиционно проходят каждый третий четверг месяца.
Специалисты разных отраслей права бесплатно окажут консультативно-правовую помощь льготным категориям населения.
В этот же день консультативно-правовые встречи пройдут в районах города:
Александровский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Александровская, 26, кабинет №2);
Вознесеновский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Седова, 5, большой зал);
Днепровский район: с 15:00 до 17:00 в помещении районной администрации (ул. Бородинская, 1а, каб. № 108);
Заводский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Л.Чайкиной, 56, комната депутата);
Коммунарский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Чумаченко, 32, каб. 300 (малый зал);
Хортицкий район: с 10:00 до 12:00 в фойе ДК "Хортицкий";
Шевченковский район: с 16:00 до 18:00 в помещении районной администрации (пр. Моторостроителей, 34, каб. 214).
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