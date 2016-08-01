Консультации традиционно проходят каждый третий четверг месяца.Специалисты разных отраслей права бесплатно окажут консультативно-правовую помощь льготным категориям населения.Александровский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Александровская, 26, кабинет №2);Вознесеновский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Седова, 5, большой зал);Днепровский район: с 15:00 до 17:00 в помещении районной администрации (ул. Бородинская, 1а, каб. № 108);Заводский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Л.Чайкиной, 56, комната депутата);Коммунарский район: с 10:00 до 12:00 в помещении районной администрации (ул. Чумаченко, 32, каб. 300 (малый зал);Хортицкий район: с 10:00 до 12:00 в фойе ДК " Хортицкий " ;Шевченковский район: с 16:00 до 18:00 в помещении районной администрации (пр. Моторостроителей, 34, каб. 214).