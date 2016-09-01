В Днепровском районе Запорожья произошло пьяное ДТП.
На улице Кияшко столкнулись "Фольксваген" и ЗАЗ VIDA, водитель которого был пьяным за рулем. Алкотестер зафиксировал результат в 2,08 промилле. Кроме того, у мужчины не было документов на машину.
На водителя составили четыре админпротокола, а его авто эвакуировали на штрафплощадку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области маленькие дети пострадали в ДТП.
Читайте также: В полиции сообщили подробности изнасилования запорожанки.
На улице Кияшко столкнулись "Фольксваген" и ЗАЗ VIDA, водитель которого был пьяным за рулем. Алкотестер зафиксировал результат в 2,08 промилле. Кроме того, у мужчины не было документов на машину.
На водителя составили четыре админпротокола, а его авто эвакуировали на штрафплощадку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области маленькие дети пострадали в ДТП.
Читайте также: В полиции сообщили подробности изнасилования запорожанки.
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