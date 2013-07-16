До 17 марта в Свято-Андреевском кафедральном соборе будет пребывать великая святыня христианского мира – икона с частицей креста, на котором был распят апостол Андрей Первозванный.
В Запорожье святыня прибыла 5 марта, в День Торжества Православия, Крестным ходом ее пронесли от церкви равноапостольной великой княгини Ольги до Свято-Покровского архиерейского собора, где икона с частицей креста находилась до субботы.
А 11 марта ее торжественно встретили духовенство и прихожане Свято-Андреевского кафедрального собора, который находится в Шевченковском районе.
Все желающие смогут здесь помолиться и приложиться к святыне.
Почему Андреевский Крест в виде буквы Х
После того, как апостол Андрей посетил Причерноморье, где проповедовал веру Христа скифам, предкам современных славян, он попал в римский город Патры, на острове Пелопонес. Апостол воочию увидел, как по приказу безумного императора Нерона христиан, считавшихся членами опасной секты, бросали на съедение зверям, забивали камнями и бросали в тюрьмы.
Апостол Андрей поспешил во дворец римского наместника, чтобы вступиться за своих единоверцев и рассказать римлянину об истинной сути их учения. От слов апостола наместник Эгеат пришел в ярость. Христианин смеет являться к нему без приглашения, да еще и поучать!
Эгеат пригрозил апостолу, что если тот не перестанет проповедовать и восхвалять Христа, то закончит так же, как и его учитель. На что Андрей спокойно согласился заплатить такую цену за свои слова.
Апостол был схвачен и заключен в тюрьму. Для казни был изготовлен крест в виде буквы Х. Наместник твердо решил превзойти своих предшественников и сделать смерть апостола как можно мучительнее. Он даже запретил прибивать его гвоздями, повелев только привязать его руки и ноги веревкой.
Когда солдаты подвели Андрея к кресту, то он воскликнул: — О крест, освященный моим Господом и Владыкою, приветствую тебя, образ ужаса, ты, после того как Он умер на тебе, сделался знаком радости и любви!
Два дня он висел на кресте. Мучимый голодом и жаждой, жгучим солнцем и роями насекомых, апостол не прекращал говорить с людьми и проповедовать им. По истечении двух дней святой оставил наш мир, а крест в виде буквы Х отныне называется Андреевским.
Источник: пресс-служба Запорожской епархии УПЦ
_______________
В Запорожье святыня прибыла 5 марта, в День Торжества Православия, Крестным ходом ее пронесли от церкви равноапостольной великой княгини Ольги до Свято-Покровского архиерейского собора, где икона с частицей креста находилась до субботы.
А 11 марта ее торжественно встретили духовенство и прихожане Свято-Андреевского кафедрального собора, который находится в Шевченковском районе.
Все желающие смогут здесь помолиться и приложиться к святыне.
Почему Андреевский Крест в виде буквы Х
После того, как апостол Андрей посетил Причерноморье, где проповедовал веру Христа скифам, предкам современных славян, он попал в римский город Патры, на острове Пелопонес. Апостол воочию увидел, как по приказу безумного императора Нерона христиан, считавшихся членами опасной секты, бросали на съедение зверям, забивали камнями и бросали в тюрьмы.
Апостол Андрей поспешил во дворец римского наместника, чтобы вступиться за своих единоверцев и рассказать римлянину об истинной сути их учения. От слов апостола наместник Эгеат пришел в ярость. Христианин смеет являться к нему без приглашения, да еще и поучать!
Эгеат пригрозил апостолу, что если тот не перестанет проповедовать и восхвалять Христа, то закончит так же, как и его учитель. На что Андрей спокойно согласился заплатить такую цену за свои слова.
Апостол был схвачен и заключен в тюрьму. Для казни был изготовлен крест в виде буквы Х. Наместник твердо решил превзойти своих предшественников и сделать смерть апостола как можно мучительнее. Он даже запретил прибивать его гвоздями, повелев только привязать его руки и ноги веревкой.
Когда солдаты подвели Андрея к кресту, то он воскликнул: — О крест, освященный моим Господом и Владыкою, приветствую тебя, образ ужаса, ты, после того как Он умер на тебе, сделался знаком радости и любви!
Два дня он висел на кресте. Мучимый голодом и жаждой, жгучим солнцем и роями насекомых, апостол не прекращал говорить с людьми и проповедовать им. По истечении двух дней святой оставил наш мир, а крест в виде буквы Х отныне называется Андреевским.
Источник: пресс-служба Запорожской епархии УПЦ
_______________
- Просмотров: 64
Похожие новости