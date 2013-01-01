По результатам выявленных нарушений было дополнительно начислено налоговых обязательств почти 14 миллионов гривен. По сравнению с 2016 годом сумма согласованных доначислений увеличилась на три процента. В бюджеты уже уплачено 5,1 миллиона.В сфере внешнеэкономической деятельности в январе-феврале было осуществлено 20 проверок субъектов. По результатам выявленных нарушений требований налогового и валютного законодательства в бюджет доначислено пени и штрафных санкций в сумме 500 000 гривен, которые уже полностью поступили в бюджет. Кроме того, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль почти на 40 млн.И. о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко подчеркнула, что существенное уменьшение количества проверочных мероприятий - это свидетельство реализации задач по недопущению фискального давления на бизнес. Именно применение рискоориентированной системы позволяет осуществлять проверки только тех субъектов, в деятельности которых имеются нарушения, сообщает Главное управление ДФС в Запорожской области.