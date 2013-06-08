В числе тех, кто согласно Закону Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции" до 1 апреля должен подать электронные декларации, - и депутаты местных советов.
Судя по первой кампании, проходившей в прошлом году, не у всех госслужащих получилось заполнить документ с первого раза, большинству пришлось, что называется, помучаться.
Сейчас перечень декларантов существенно расширен и чтобы облегчить им процесс заполнения, общественное движение ЧЕСТНО инициировало всеукраинскую просветительскую кампанию "Как заполнить Е-декларацию депутату местного совета", которая проходит при поддержке программы развития ООН.
Представители депутатского корпуса Запорожского областного совета откликнулись на эту инициативу и приняли участие в кампании, цель которой — научить декларантов правильно заполнять отчет о полученных в 2016 году доходах.
Активисты движения рассказали об особенностях декларирования для местных депутатов, проинформировали о порядке проверки деклараций и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
Источник: пресс-служба областного совета
Судя по первой кампании, проходившей в прошлом году, не у всех госслужащих получилось заполнить документ с первого раза, большинству пришлось, что называется, помучаться.
Сейчас перечень декларантов существенно расширен и чтобы облегчить им процесс заполнения, общественное движение ЧЕСТНО инициировало всеукраинскую просветительскую кампанию "Как заполнить Е-декларацию депутату местного совета", которая проходит при поддержке программы развития ООН.
Представители депутатского корпуса Запорожского областного совета откликнулись на эту инициативу и приняли участие в кампании, цель которой — научить декларантов правильно заполнять отчет о полученных в 2016 году доходах.
Активисты движения рассказали об особенностях декларирования для местных депутатов, проинформировали о порядке проверки деклараций и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
Источник: пресс-служба областного совета
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