Судя по первой кампании, проходившей в прошлом году, не у всех госслужащих получилось заполнить документ с первого раза, большинству пришлось, что называется, помучаться.Сейчас перечень декларантов существенно расширен и чтобы облегчить им процесс заполнения, общественное движение ЧЕСТНО инициировало всеукраинскую просветительскую кампанию " Как заполнить Е-декларацию депутату местного совета " , которая проходит при поддержке программы развития ООН.Представители депутатского корпуса Запорожского областного совета откликнулись на эту инициативу и приняли участие в кампании, цель которой — научить декларантов правильно заполнять отчет о полученных в 2016 году доходах.Активисты движения рассказали об особенностях декларирования для местных депутатов, проинформировали о порядке проверки деклараций и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.Источник: пресс-служба областного совета