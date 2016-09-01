Всего к сборам привлечены около 1000 военнообязанных, имеющих различные военные специальности - из Винницкой, Житомирской, Ривненской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей.Все они проходили службу в составе этой части во время различных волн мобилизации, принимали участие в антитеррористической операции, и соответственно имеют боевой опыт. В течение тридцати дней резервисты будут восстанавливать знания и навыки, совершенствовать боевое мастерство, проходить тренировки в составе подразделений и принимать участие в бригадных тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Широкий Лан.По словам заместителя командира бригады по морально-психологическому обеспечению подполковника Виктора Вольского, нынешние сборы имеют несколько особенностей. Если раньше такие сборы резервистов проводились непосредственно в части, то теперь после распределения по командам все отбудут в учебные центры, расположенные в Десне, Старичах, Полтаве, где в течение двух недель будут восстанавливать теоретические знания и навыки по своей военной специальности.После этого также в течение двух недель на полигоне Широкий Лан резервисты будут проходить боевое слаживание, а также участвовать в бригадных тактических учениях с боевой стрельбой.По словам офицеров управления бригады, для резервистов созданы надлежащие условия для полноценного обучения, проживания, питания и отдыха. Все резервисты получили новую форму. Во время передвижения к учебным центрам и обратно они будут обеспечены сухими пайками, а также получат командировочные. В конце сборов каждый, в зависимости от звания и должности, получит от 6 до 8 тысяч гривен, а в конце года — надбавки за нахождение в оперативном резерве 1 очереди.Источник: сайт Министерства обороны Украины