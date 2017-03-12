Это сборы, как и несколько предыдущих, пройдут при поддержке комбината " Запорожсталь " . Предприятие берет на себя расходы по проживанию и питанию спортсменов и тренеров, на эти цели было выделено 54 тысячи гривен.- Мы обратились на " Запорожсталь " , мы постоянно к ним обращаемся, и они нас поддерживают! Огромное спасибо, потому что очень мало людей идут нам на встречу. Они еще ни разу нам не отказали, это касается не только плавания, но и легкой атлетики. Я могу сказать, как начальник учебно-спортивного отдела " Инваспорта " . И за это им огромное спасибо. Несмотря ни на какие трудности, которые у нас сейчас в стране, они помогают таким детям. Поддерживают их, поддерживают спорт, дают им толчок в жизнь, - говорит тренер по плаванию, начальник учебно-спортивного отдела " Инваспорт " Ирина Павельева.Тренеры отмечают, что централизованный сбор дает очень много положительных эффектов и очевидную динамику. Дети соблюдают спортивный режим, тренируются два раза в день и в воде, и в тренажерном зале. К сожалению, в Запорожье у спортсменов нет такой возможности. Еще один положительный момент – ребята учатся самостоятельности, становятся более дружными, помогают друг другу. Сборы вдали от дома дают детям возможность и пообщаться, и потренироваться, чтобы приехать домой с положительными эмоциями, и еще с большим желанием тренироваться дальше. Для ребят с ограниченными возможностями это очень важный аспект психологической адаптации.Растут и спортивные результаты. После осенних сборов в Энергодаре, которые так же прошли при поддержке комбината " Запорожсталь " , воспитанники " Инваспорта " показали отличные результаты на чемпионате Украины.- У нас все кто участвовал, завоевали призовые места. Александр Ляшенко выполнил норматив кандидата в мастера спорта, Даша Ханина – первый взрослый разряд. Александр Терентьев, спортсмен-колясочник, который вообще впервые участвовал в таких соревнованиях, занял второе место. И выполнил норматив кандидата в мастера спорта, - делится успехами своих воспитанников Заслуженный тренер Украины по плаванию Наталья Самородина.Один из участников предыдущего сбора, Александр Ляшенко, теперь ставит перед собой новую цель – выполнить норматив Мастера спорта Украины, и попасть в сборную Украины. 14-летний парень занимается плаванием два года. Попал в бассейн, когда проходил реабилитацию после онкологического заболевания.- На сборах нравится, что достаточное количество тренировок, нагрузки больше, и это помогает улучшению результатов. После сборов результат хорошо улучшился, все очень понравилось. Благодаря этому начал лучше плавать. Ездил в Днепродзержинск на соревнования, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Хотел сказать за это большое спасибо тренерам, потому что благодаря им это все произошло. Сейчас буду готовится на чемпионат Украины, где буду пробовать выполнить норматив мастера спорта и попасть в сборную Украины, - говорит Александр Ляшенко.На этот раз на сборы отправляются четырнадцать спортсменов. Это ребята, которые готовятся представить Запорожье на национальном уровне. Компанию начинающим спортсменам составит чемпионка и многократный призер Паралимпийских Игр Виктория Савцова. Тренеры уверены – тренировки в компании с прославенной спортсменкой станут отличным стимулом для начинающих пловцов.- Мы едем на восемь дней. В группе 14 человек. Это дети, которые готовятся на Кубок Украины, на всеукраинскую спартакиаду " Поверь в себя " , и просто начинающие пловцы, для которых это будет стимулом еще лучше тренироваться и попадать на такие соревнования, - рассказала говорит тренер по плаванию, начальник учебно-спортивного отдела " Инваспорт " Ирина Павельева.Автор – Ирина Гейм