В Энергодаре центром событий спортивного комплекса ЗАЭС стал круглый ковер – дахе. Именно на нем разыгрывали медали чемпионата области по сумо спортсмены в трех возрастных категориях: юноши 2002-2004 г.р., девушки 2002 г.р. и моложе, юноши 2005 г.р. и моложе, а также в командных соревнованиях.
Областное первенство в традиционной японской борьбе проходит в нашем регионе четвертый год подряд, и интерес к этому виду спорту постоянно растет.
- Четыре года назад в Энергодаре прошел впервые чемпионат области по сумо, второй тоже был в Энергодаре, а в прошлом году соревновались в Васильевке. По началу участников было 25, 50, 100 человек. А сегодня двести!, - говорит первый в истории Запорожской области чемпион Европы по сумо, а сегодня тренер Станислав Тилинин.
Интересно, что большинство спортсменов, которые участвовали в чемпионате области, не занимаются исключительно сумо. Многие являются воспитанниками секций борьбы, дзюдо и других контактные видов. Для них японское боевое искусство — возможность улучшить тактическое мастерство, получить дополнительную соревновательную практику и научиться чему-то новому.
- Много приехало команд по другим видам спорта – вольная, греко-римская борьба. Всех интересует этот вид спорта, потому что он доступен, понятен зрителю, правила очень простые и очень объективные – здесь нет места предвзятости судейской коллегии. Вышел за ковер – проиграл. Стал на третью точку, или оторвал стопы – проиграл. Все понятно и доступно и зрителям, и спортсменам, - делится секретами популярности сумо главный тренер Запорожской области Роман Белка.
То, что сумо в Запорожской области развивается на высоком уровне, подтверждают и результаты спортсменов на национальной и международной арене – по итогам прошлого сезона наши суматори побывали на пьедесталах почета мировых и европейских соревнований, и заняли второе место в Украине, среди всех организаций сумо.
- Мы очень довольны развитием сумо, цифры говорят сами за себя – чемпионат проходит четвертый год, и каждый год увеличивается количество участников в два раза. Этот год не стал исключением, мы видим положительную динамику, очень довольны! - говорит глава правления спортивного клуба "Хорта" Антон Карнаух, который является официальным представителем национальной федерации сумо в Запорожской области. - Впервые в прошлом году развитие сумо стало поддерживать областное управление физической культуры и спорта, за что мы им очень благодарны. И мы отвечаем результатом – среди всех неолимпийских видов спорта сумо заняло второе место в области по количеству рейтинговых очков, набранных в прошлом году.
Лучших сумоистов региона отметили во время торжественного открытия соревнований. Специальные подарки от спортивного клуба "Хорта" получили двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Карина Колесник, чемпионы Европы Анатолий Бобнев, Андрей Пащенко, Даниил Бескуцкий, Анастасия Соболь, призеры континентального первенства Александр Соколик, Валерия Скрипник, Виктория Гончаренко и Даниил Капранчук.
По итогам чемпионата области большинство золотых наград в соревнованиях юношей отправилось в Васильевку. Спортсмены из этого города стали лучшими и в командном зачете. На втором месте Токмак, на третьем – Энергодар. Среди девушек лучшими в командном зачете стал токмачанки, на втором месте сумоистки Каменки-Днепровской, на третьем – Энергодара.
Старт в Энергодаре стал первым этапом отбора к чемпионату Украины, где будут формировать национальную сборную на международные соревнования.
Автор – Ирина Гейм
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