Областное первенство в традиционной японской борьбе проходит в нашем регионе четвертый год подряд, и интерес к этому виду спорту постоянно растет.- Четыре года назад в Энергодаре прошел впервые чемпионат области по сумо, второй тоже был в Энергодаре, а в прошлом году соревновались в Васильевке. По началу участников было 25, 50, 100 человек. А сегодня двести!, - говорит первый в истории Запорожской области чемпион Европы по сумо, а сегодня тренер Станислав Тилинин.Интересно, что большинство спортсменов, которые участвовали в чемпионате области, не занимаются исключительно сумо. Многие являются воспитанниками секций борьбы, дзюдо и других контактные видов. Для них японское боевое искусство — возможность улучшить тактическое мастерство, получить дополнительную соревновательную практику и научиться чему-то новому.- Много приехало команд по другим видам спорта – вольная, греко-римская борьба. Всех интересует этот вид спорта, потому что он доступен, понятен зрителю, правила очень простые и очень объективные – здесь нет места предвзятости судейской коллегии. Вышел за ковер – проиграл. Стал на третью точку, или оторвал стопы – проиграл. Все понятно и доступно и зрителям, и спортсменам, - делится секретами популярности сумо главный тренер Запорожской области Роман Белка.То, что сумо в Запорожской области развивается на высоком уровне, подтверждают и результаты спортсменов на национальной и международной арене – по итогам прошлого сезона наши суматори побывали на пьедесталах почета мировых и европейских соревнований, и заняли второе место в Украине, среди всех организаций сумо.- Мы очень довольны развитием сумо, цифры говорят сами за себя – чемпионат проходит четвертый год, и каждый год увеличивается количество участников в два раза. Этот год не стал исключением, мы видим положительную динамику, очень довольны! - говорит глава правления спортивного клуба " Хорта " Антон Карнаух, который является официальным представителем национальной федерации сумо в Запорожской области. - Впервые в прошлом году развитие сумо стало поддерживать областное управление физической культуры и спорта, за что мы им очень благодарны. И мы отвечаем результатом – среди всех неолимпийских видов спорта сумо заняло второе место в области по количеству рейтинговых очков, набранных в прошлом году.Лучших сумоистов региона отметили во время торжественного открытия соревнований. Специальные подарки от спортивного клуба " Хорта " получили двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Карина Колесник, чемпионы Европы Анатолий Бобнев, Андрей Пащенко, Даниил Бескуцкий, Анастасия Соболь, призеры континентального первенства Александр Соколик, Валерия Скрипник, Виктория Гончаренко и Даниил Капранчук.По итогам чемпионата области большинство золотых наград в соревнованиях юношей отправилось в Васильевку. Спортсмены из этого города стали лучшими и в командном зачете. На втором месте Токмак, на третьем – Энергодар. Среди девушек лучшими в командном зачете стал токмачанки, на втором месте сумоистки Каменки-Днепровской, на третьем – Энергодара.Старт в Энергодаре стал первым этапом отбора к чемпионату Украины, где будут формировать национальную сборную на международные соревнования.Автор – Ирина Гейм