В Запорожской областной филармонии с аншлагом прошел "Праздник украинского балета" Киевской муниципальной академии танца имени Сержа Лыфаря.
Среди зрите лей было много школьников, изучающих искусство в специализированных школах, студентов, а также пришли "спасовцы" и просто поклонники балета, который нечасто можно посмотреть в нашем городе. Да еще такой необычный, как этот!.
Перед началом представления всех присутствующих поздравили и поблагодарили друг друга за сотрудничество генеральный директор филармонии Ирина Конарева, директор академии танца имени Сержа Лыфаря Андрей Лягушенко и президент Всеукраинской федерации "Спас" Александр Притула, ставший инициатором проведения этого масштабного патриотического действа в Запорожье.
К слову, балет академии танца имени Сержа Лыфаря впервые показали в нашем городе. На сцену вышло более семидесяти артистов – студентов академии.
Запорожцы увидели украинский балет в одном действии "Сезоны жизни", где артисты продемонстрировали народную хореографию. А в одноактном хореографическом спектакле "Украинский диптих", состоявшем из лирической и героической сюит, органично соединили классическую и народную хореографию.
К слову, артисты весь вечер выходили в национальных нарядах, а в лирической сюите сочетали их с пуантами. Героическая часть "Украинского диптиха" стала особенно близка жителям нашего города - зрителям показали историю Запорожской Сечи. Артистам вполне удалось выразить патриотизм с помощью танца.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье танцор рассказал, мужское ли дело балет".
Фото предоставлены филармоией
Среди зрите лей было много школьников, изучающих искусство в специализированных школах, студентов, а также пришли "спасовцы" и просто поклонники балета, который нечасто можно посмотреть в нашем городе. Да еще такой необычный, как этот!.
Перед началом представления всех присутствующих поздравили и поблагодарили друг друга за сотрудничество генеральный директор филармонии Ирина Конарева, директор академии танца имени Сержа Лыфаря Андрей Лягушенко и президент Всеукраинской федерации "Спас" Александр Притула, ставший инициатором проведения этого масштабного патриотического действа в Запорожье.
К слову, балет академии танца имени Сержа Лыфаря впервые показали в нашем городе. На сцену вышло более семидесяти артистов – студентов академии.
Запорожцы увидели украинский балет в одном действии "Сезоны жизни", где артисты продемонстрировали народную хореографию. А в одноактном хореографическом спектакле "Украинский диптих", состоявшем из лирической и героической сюит, органично соединили классическую и народную хореографию.
К слову, артисты весь вечер выходили в национальных нарядах, а в лирической сюите сочетали их с пуантами. Героическая часть "Украинского диптиха" стала особенно близка жителям нашего города - зрителям показали историю Запорожской Сечи. Артистам вполне удалось выразить патриотизм с помощью танца.
"Индустриалка" также писала: "В Запорожье танцор рассказал, мужское ли дело балет".
Фото предоставлены филармоией
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