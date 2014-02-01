- Выпускники школы скоро будут выбирать свой жизненный путь и поэтому лейтмотивом праздника мы выбрали историю успеха Тараса Шевченко как поэта, художника, рассказчика, талантливого и интересного человека, - сообщила " Индустриалке " заведующая библиотеки-филиала №2 для взрослых Ольга Тетерина .В исполнении Анны Пугач прозвучали песни на слова Тараса Шевченко " Думи мої, думи мої… " , " Зоре моя, вечірня… " , " Садок вишневий коло хати " , " Утоптала стежечку " . Все вместе спели песню, которая стала своеобразным гимном украинцев - " Реве та стогне Дніпр широкий " .- Мы говорили о поэзии, которая актуальна и сегодня, как никогда, о пророческих стихах Кобзаря, - продолжает Ольга Тетерина. - Но не менее богата и интересна творчество Шевченко- художника. Художественное наследие Шевченко насчитывает около 1200 работ, и среди них замечательные портреты.Фото предоставлено городской библиотекой-филиалом № 2.