Сотрудники городской библиотеки-филиала № 2 для взрослых вместе с вокалисткой театра имени Магара Анной Пугач провели в гимназии № 28 необычный урок для старшеклассников – праздник "Краю рідний, вишневий край, з "Кобзарем" я іду до тебе".
- Выпускники школы скоро будут выбирать свой жизненный путь и поэтому лейтмотивом праздника мы выбрали историю успеха Тараса Шевченко как поэта, художника, рассказчика, талантливого и интересного человека, - сообщила "Индустриалке" заведующая библиотеки-филиала №2 для взрослых Ольга Тетерина .
В исполнении Анны Пугач прозвучали песни на слова Тараса Шевченко " Думи мої, думи мої…", "Зоре моя, вечірня…", "Садок вишневий коло хати", "Утоптала стежечку". Все вместе спели песню, которая стала своеобразным гимном украинцев - "Реве та стогне Дніпр широкий".
- Мы говорили о поэзии, которая актуальна и сегодня, как никогда, о пророческих стихах Кобзаря, - продолжает Ольга Тетерина. - Но не менее богата и интересна творчество Шевченко- художника. Художественное наследие Шевченко насчитывает около 1200 работ, и среди них замечательные портреты.
Фото предоставлено городской библиотекой-филиалом № 2.
- Выпускники школы скоро будут выбирать свой жизненный путь и поэтому лейтмотивом праздника мы выбрали историю успеха Тараса Шевченко как поэта, художника, рассказчика, талантливого и интересного человека, - сообщила "Индустриалке" заведующая библиотеки-филиала №2 для взрослых Ольга Тетерина .
В исполнении Анны Пугач прозвучали песни на слова Тараса Шевченко " Думи мої, думи мої…", "Зоре моя, вечірня…", "Садок вишневий коло хати", "Утоптала стежечку". Все вместе спели песню, которая стала своеобразным гимном украинцев - "Реве та стогне Дніпр широкий".
- Мы говорили о поэзии, которая актуальна и сегодня, как никогда, о пророческих стихах Кобзаря, - продолжает Ольга Тетерина. - Но не менее богата и интересна творчество Шевченко- художника. Художественное наследие Шевченко насчитывает около 1200 работ, и среди них замечательные портреты.
Фото предоставлено городской библиотекой-филиалом № 2.
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