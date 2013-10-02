Так, в прошлом году пресекли более 1300 фактов нарушения пограничного режима местными жителями в контролируемых пограничных районах. В основном, причиной правонарушений является пренебрежение гражданами порядка плавания на маломерных плавсредствах в пограничных водоемах. Все правонарушители установленным порядком привлечены к административной ответственности. А по результатам рассмотрения админдел наложено штрафов на сумму более 800 тысяч гривен.Следует отметить, что, несмотря на неоднократное информирование граждан о правилах пограничного режима, в частности, порядка выхода и возвращения маломерных плавсредств в водоемы в пределах контролируемых пограничных районов, уже с начала года пограничники пресекли более 100 таких фактов. По результатам рассмотрения административных дел наложено штрафов на сумму более 25 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.