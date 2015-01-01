Проект по реставрации кораблей в Национальном заповеднике "Хортица" завершился выходом в свет книги ""Історія на шпангоутах".
Как сообщают в заповеднике, книгу посвятили истории изучения, консервации, реставрации и музеефикации двух лодок - дубель-шлюпки XVIII века и байдака XIX века.
Работы велись в рамках гранта Посольства Соединенных Штатов Америки. Руководил авторским коллективом Дмитрий Кобалия. Через некоторое время издание можно будет приобрести в кассе Национального заповедника "Хортица".
Напомним, что отреставрированные старинные корабли — дубель-шлюпку и байдак — презентовали в Национальном заповеднике "Хортица" в октябре прошлого года. Реставрация длилась два года. В нее вложили порядка 69 тыс. долларов - это грант Посольского фонда США сохранения культурного наследия (AFCP).
Фото автора и с сайта Национального заповедника "Хортица"
Как сообщают в заповеднике, книгу посвятили истории изучения, консервации, реставрации и музеефикации двух лодок - дубель-шлюпки XVIII века и байдака XIX века.
Работы велись в рамках гранта Посольства Соединенных Штатов Америки. Руководил авторским коллективом Дмитрий Кобалия. Через некоторое время издание можно будет приобрести в кассе Национального заповедника "Хортица".
Напомним, что отреставрированные старинные корабли — дубель-шлюпку и байдак — презентовали в Национальном заповеднике "Хортица" в октябре прошлого года. Реставрация длилась два года. В нее вложили порядка 69 тыс. долларов - это грант Посольского фонда США сохранения культурного наследия (AFCP).
Фото автора и с сайта Национального заповедника "Хортица"
- Просмотров: 363
Похожие новости