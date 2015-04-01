Интересно, что в хореографическом представлении, в котором на сцену выходило более семидесяти артистов, выступало и немало парней.В связи с чем " Индустриалка " поинтересовалась у исполнителя одной из главных ролей, четверокурсника Киевской муниципальной академии танца имени Сержа Лыфаря Владислава Бондаря – мужское ли дело балет?- Да, считаю, что танцор – это даже более чем мужская профессия, требует, в том числе и больших физических усилий, - ответил Владислав. – Часа четыре в день точно репетируем, а, бывает, и больше.Вообще, очень сложно. И чем больше развиваешься, чем больше узнаешь нюансов, каких-то мелочей, тем сложнее становится.Зато интересно, что в каждом спектакле ты можешь прожить новую жизнь, примерить новый образ.- На вопрос, приходится ли мужчинам ограничивать себя в еде, Владислав отвечает:- У каждого по-разному, У меня, например, такое строение тела, что мне надо ограничивать себя в сладостях, в выпечке. А есть люди, которые едят все и на них это не сказывается.Фото автора