Наш земляк, известный украинский певец Арсен Мирзоян выпустил клип на песню "Джеральдина".
Клип, снятый на берегу Днепра в летнее и зимнее время, получился красивым и романтичным.
Напомним, что с этой песней Арсен выступал на Национальном отборе Евровидения. И, возможно, "Джеральдіна" даст название будущему альбому певца.
- Эта короткий пересказ рождественского письма Чарли Чаплина своей дочери Джеральдине, приме парижской сцены, - рассказал Арсен Мирзоян.
К слову, Джеральдина Чаплин стала первой, кто услышал эту песню, ей понравилось.
Клип звучит на украинском языке, а для Евровидения Арсен Мирзоян исполнял песню на французском.
Кстати, украиноязычный вариант "Джеральдины" запорожцы слышали на концерте Арсена Мирзояна, который проходил в рамках всеукраинского тура к пятилетию творческой деятельности в филармонии в декабре.
Клип, снятый на берегу Днепра в летнее и зимнее время, получился красивым и романтичным.
Напомним, что с этой песней Арсен выступал на Национальном отборе Евровидения. И, возможно, "Джеральдіна" даст название будущему альбому певца.
- Эта короткий пересказ рождественского письма Чарли Чаплина своей дочери Джеральдине, приме парижской сцены, - рассказал Арсен Мирзоян.
К слову, Джеральдина Чаплин стала первой, кто услышал эту песню, ей понравилось.
Клип звучит на украинском языке, а для Евровидения Арсен Мирзоян исполнял песню на французском.
Кстати, украиноязычный вариант "Джеральдины" запорожцы слышали на концерте Арсена Мирзояна, который проходил в рамках всеукраинского тура к пятилетию творческой деятельности в филармонии в декабре.
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