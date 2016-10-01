Накануне предстоящих 30 апреля выборов в территориальных громадах запорожская областная власть пытается повлиять на их демократическое проведение
Свидетельств политического давления много - это события в Токмаке, Энергодаре, последние - в Мелитополе и Орехове. Нападения, обыски, запугивания – это не что иное, как репрессии в отношении представителей оппозиции и месть власти за невозможность беспрепятственно разворовывать бюджетные средства. В Орехове 7 марта, в преддверии старта выборов в громаде, разыгран сценарий захвата власти, ранее апробированный в Розовке.
Эти действия областной исполнительной власти в субботней телепрограмме "Тиждень. Підсумки" на телеканале ТV5 прокомментировал руководитель фракции Оппозиционного блока в Запорожском облсовете Владимир Байда:
- Можу прокоментувати тут тільки одне — бездіяльність поліції у розслідуванні фактів нападу на депутатів від Опозиційного блоку в Мелітополі та досить “активна” діяльність проти народного депутата від Опозиційного блоку лише черговий раз підтверджує тезу про те, що в області виконується політичне замовлення.
А головним чинником в Оріхові є те, що там на 30 квітня призначені вибори до територіальної громади. Треба розуміти, що децентралізація влади це передача, збільшення повноважень територіальних громад щодо користування земельними ресурсами, а також бюджетними коштами і асигнуваннями. Зрозуміло, що влада штовхає на посади керівників громад своїх представників. А там, де позиції Опозиційного блоку найбільш потужні, намагається здійснювати тиск, щоб відсторонити їх від посади, навіть вдаючись до порушення кримінальних справ протии них.
Скажу відверто — по-перше, всі ті справи, які сфабриковані проти наших представників, шиті білими нитками. А люди, що живуть на територіях, розумні і мудрі. Вони розуміють, що насправді відбувається. Зі своєї сторони, як керівник фракції Опозиційного блоку в Запорізькій обласній раді, як представник партії я скажу, що ми будемо виключно правовими та політичними методами відстоювати інтереси наших представників, ми не дамо розвиватися політичним репресіям в Запорізькій області.
(Повтор программы "Тиждень. Підсумки" сегодня, 12 марта, на телеканале TV5 в 19 часов)
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Свидетельств политического давления много - это события в Токмаке, Энергодаре, последние - в Мелитополе и Орехове. Нападения, обыски, запугивания – это не что иное, как репрессии в отношении представителей оппозиции и месть власти за невозможность беспрепятственно разворовывать бюджетные средства. В Орехове 7 марта, в преддверии старта выборов в громаде, разыгран сценарий захвата власти, ранее апробированный в Розовке.
Эти действия областной исполнительной власти в субботней телепрограмме "Тиждень. Підсумки" на телеканале ТV5 прокомментировал руководитель фракции Оппозиционного блока в Запорожском облсовете Владимир Байда:
- Можу прокоментувати тут тільки одне — бездіяльність поліції у розслідуванні фактів нападу на депутатів від Опозиційного блоку в Мелітополі та досить “активна” діяльність проти народного депутата від Опозиційного блоку лише черговий раз підтверджує тезу про те, що в області виконується політичне замовлення.
А головним чинником в Оріхові є те, що там на 30 квітня призначені вибори до територіальної громади. Треба розуміти, що децентралізація влади це передача, збільшення повноважень територіальних громад щодо користування земельними ресурсами, а також бюджетними коштами і асигнуваннями. Зрозуміло, що влада штовхає на посади керівників громад своїх представників. А там, де позиції Опозиційного блоку найбільш потужні, намагається здійснювати тиск, щоб відсторонити їх від посади, навіть вдаючись до порушення кримінальних справ протии них.
Скажу відверто — по-перше, всі ті справи, які сфабриковані проти наших представників, шиті білими нитками. А люди, що живуть на територіях, розумні і мудрі. Вони розуміють, що насправді відбувається. Зі своєї сторони, як керівник фракції Опозиційного блоку в Запорізькій обласній раді, як представник партії я скажу, що ми будемо виключно правовими та політичними методами відстоювати інтереси наших представників, ми не дамо розвиватися політичним репресіям в Запорізькій області.
(Повтор программы "Тиждень. Підсумки" сегодня, 12 марта, на телеканале TV5 в 19 часов)
Читайте также - Беспредел в Мелитополе и В Запорожской области депутаты Ореховского совета устроили цирк
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