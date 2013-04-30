До завершения регулярного первенства Украинской волейбольной Суперлиги остается всего один тур. И именно в нем окончательно определится четверка лучших команд, которые продолжат борьбу за медали нынешнего сезона.
Напомним, один из двух претендентов на выход в четверку - запорожская "Орбита", а конкуренцию ей составляет винницкий "Билозгар". Первая же тройка команд уже определилась – продолжат борьбу за медали "Химик" (Южный), "Галичанка" (Тернополь) и "Волынь" (Луцк).
Причем луцкая команда обеспечила себе выход в финал в текущем, 13-м туре. А помогла ей в этом запорожанки, которые гостили у "Волыни". В первой встрече команда Ирины Комиссаровой проиграла хозяйкам все три партии, хотя и имела шанс зацепиться в последней. Увы, не получилось – "Волынь" одержала сухую победу 3:0 (25:18, 25:16, 26:24).
Отметим, что наша команда вышла на этот матч без своего капитана, опытной Елены Козыряцкой-Середы. А роли либеро выступала Евгения Кутнякова.
На повторную игру капитан запорожской команды смогла выйти, и это придало силы ее молодым коллегам. К тому же не так яростно отбивались хозяйки, которые накануне уже решили задачу выхода в четверку. Тренер "Волыни" дал поиграть молодежи. И "Орбита" своего не упустила, заставив капитулировать хозяек в трех партиях 0:3 (14:25, 23:25, 19:25).
Тем временем два поражения потерпел дома главный конкурент "Орбиты" - "Билозгар". Винничанки проиграли титулованному южненскому "Химику" с одинаковым счетом 0:3.
Таким образом, после 13-го тура расстояние между командами сократилась до двух побед. Место в четверке лучших будет разыграно в 14-м туре, когда команды проведут две очных встречи в Запорожье 18 и 19 марта.
"Индустриалка" также писала: "Гандбольный клуб "Мотор" попрощался с Лигой Чемпионов".
Автор – Ирина Гейм
Напомним, один из двух претендентов на выход в четверку - запорожская "Орбита", а конкуренцию ей составляет винницкий "Билозгар". Первая же тройка команд уже определилась – продолжат борьбу за медали "Химик" (Южный), "Галичанка" (Тернополь) и "Волынь" (Луцк).
Причем луцкая команда обеспечила себе выход в финал в текущем, 13-м туре. А помогла ей в этом запорожанки, которые гостили у "Волыни". В первой встрече команда Ирины Комиссаровой проиграла хозяйкам все три партии, хотя и имела шанс зацепиться в последней. Увы, не получилось – "Волынь" одержала сухую победу 3:0 (25:18, 25:16, 26:24).
Отметим, что наша команда вышла на этот матч без своего капитана, опытной Елены Козыряцкой-Середы. А роли либеро выступала Евгения Кутнякова.
На повторную игру капитан запорожской команды смогла выйти, и это придало силы ее молодым коллегам. К тому же не так яростно отбивались хозяйки, которые накануне уже решили задачу выхода в четверку. Тренер "Волыни" дал поиграть молодежи. И "Орбита" своего не упустила, заставив капитулировать хозяек в трех партиях 0:3 (14:25, 23:25, 19:25).
Тем временем два поражения потерпел дома главный конкурент "Орбиты" - "Билозгар". Винничанки проиграли титулованному южненскому "Химику" с одинаковым счетом 0:3.
Таким образом, после 13-го тура расстояние между командами сократилась до двух побед. Место в четверке лучших будет разыграно в 14-м туре, когда команды проведут две очных встречи в Запорожье 18 и 19 марта.
"Индустриалка" также писала: "Гандбольный клуб "Мотор" попрощался с Лигой Чемпионов".
Автор – Ирина Гейм
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