Премьера программы "Путь к звездам" состоялась в Запорожском госцирке.
В представлении много красивых, захватывающих дух выступлений воздушных гимнастов и акробатов. Радует зрителей и номер со множеством птиц - от маленьких голубей до огромных грифов.
В программе также дрессированные собаки, носухи, свинья, лошади. Клоунский дуэт "Плюс 16" показывает репризы, в которые также и зрителей вовлекает.
"Индустриалка" еще расскажет о подробностях программы "Путь к звездам", которая продлится в нашем цирке по 9 апреля. А пока предлагаем насладиться фоторепортажем с премьеры.
Фото Александра Прилепы
В представлении много красивых, захватывающих дух выступлений воздушных гимнастов и акробатов. Радует зрителей и номер со множеством птиц - от маленьких голубей до огромных грифов.
В программе также дрессированные собаки, носухи, свинья, лошади. Клоунский дуэт "Плюс 16" показывает репризы, в которые также и зрителей вовлекает.
"Индустриалка" еще расскажет о подробностях программы "Путь к звездам", которая продлится в нашем цирке по 9 апреля. А пока предлагаем насладиться фоторепортажем с премьеры.
Фото Александра Прилепы
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