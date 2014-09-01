В представлении много красивых, захватывающих дух выступлений воздушных гимнастов и акробатов. Радует зрителей и номер со множеством птиц - от маленьких голубей до огромных грифов.В программе также дрессированные собаки, носухи, свинья, лошади. Клоунский дуэт "Плюс 16" показывает репризы, в которые также и зрителей вовлекает." Индустриалка " еще расскажет о подробностях программы " Путь к звездам " , которая продлится в нашем цирке по 9 апреля. А пока предлагаем насладиться фоторепортажем с премьеры.Фото Александра Прилепы