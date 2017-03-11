На этой стадии соперником нашей команды стал титулованный французский клуб " Монпелье " , действующий обладатель Кубка своей страны и опытный участник Лиги Чемпионов.Неделю назад команды встречали на площадке " Мотора " - в Харькове. Дома команда Николая Степанца уступила 34:36. Чтобы пройти стадию плей-офф, запорожцам нужно было выиграть у " Монпелье " на выезде как минимум с разницей в три мяча. Статистика была не на стороне " Мотора " - дома французы не проигрывали уже очень давно. К тому же во Франции не мог помочь своей команде один из ведущих игроков Сергей Бурка, который так же как и Дмитрий Гунько не принимали участия в этом матче из-за травмы.Тем не менее, " Мотор " ехал во Францию за результатом, и начало первого тайма проходило успешно для запорожцев. Игра проходила на равных, но к средине тайма гости сумели выйти вперед на три мяча – 8:11. Держаться впереди " Монпелье " удавалось до 27-й минуты. Французы сравняли счет 11:11, а затем вышли вперед 12:11. К перерыву преимущество " Монпелье " так же подошел с минимальной разницей 14:13.В равной борьбе проходила и вторая половина встречи. Правда " Монпелье " выглядел более расслабленным, тогда как " Мотор " играл изо всех сил - 16:16, 19:18, и наконец, команда Степанца смогла приблизиться к нужному результату, оформив + 2 – 19:21. Увы, ни сохранить, ни приумножить его не удалось. Вскоре опять равный счет 22:22. И до конца игры на один мяч все время впереди " Монпелье " 24:23, 26:25, 29:28. Сравнять цифры " Мотору " удалось в самой концовке. Окончательный счет матча – 29:29. И по сумме двух игр в следующий раунд Лиги Чемпионов проходит французская команда 65:63Самым результативным в составе " Мотора " стал Артем Козакевич, который реализовал 8 из 9-ти бросков. 6 мячей в ворота соперников забросил капитан команды Сергей Шельменко.Автор – Ирина Гейм