Гандболисты запорожского "Мотора" провели повторный матч серии плей-офф самого престижного клубного турнира континента – Лиги Чемпионов.
На этой стадии соперником нашей команды стал титулованный французский клуб "Монпелье", действующий обладатель Кубка своей страны и опытный участник Лиги Чемпионов.
Неделю назад команды встречали на площадке "Мотора" - в Харькове. Дома команда Николая Степанца уступила 34:36. Чтобы пройти стадию плей-офф, запорожцам нужно было выиграть у "Монпелье" на выезде как минимум с разницей в три мяча. Статистика была не на стороне "Мотора" - дома французы не проигрывали уже очень давно. К тому же во Франции не мог помочь своей команде один из ведущих игроков Сергей Бурка, который так же как и Дмитрий Гунько не принимали участия в этом матче из-за травмы.
Тем не менее, "Мотор" ехал во Францию за результатом, и начало первого тайма проходило успешно для запорожцев. Игра проходила на равных, но к средине тайма гости сумели выйти вперед на три мяча – 8:11. Держаться впереди "Монпелье" удавалось до 27-й минуты. Французы сравняли счет 11:11, а затем вышли вперед 12:11. К перерыву преимущество "Монпелье" так же подошел с минимальной разницей 14:13.
В равной борьбе проходила и вторая половина встречи. Правда "Монпелье" выглядел более расслабленным, тогда как "Мотор" играл изо всех сил - 16:16, 19:18, и наконец, команда Степанца смогла приблизиться к нужному результату, оформив + 2 – 19:21. Увы, ни сохранить, ни приумножить его не удалось. Вскоре опять равный счет 22:22. И до конца игры на один мяч все время впереди "Монпелье" 24:23, 26:25, 29:28. Сравнять цифры "Мотору" удалось в самой концовке. Окончательный счет матча – 29:29. И по сумме двух игр в следующий раунд Лиги Чемпионов проходит французская команда 65:63
Самым результативным в составе "Мотора" стал Артем Козакевич, который реализовал 8 из 9-ти бросков. 6 мячей в ворота соперников забросил капитан команды Сергей Шельменко.
Автор – Ирина Гейм
На этой стадии соперником нашей команды стал титулованный французский клуб "Монпелье", действующий обладатель Кубка своей страны и опытный участник Лиги Чемпионов.
Неделю назад команды встречали на площадке "Мотора" - в Харькове. Дома команда Николая Степанца уступила 34:36. Чтобы пройти стадию плей-офф, запорожцам нужно было выиграть у "Монпелье" на выезде как минимум с разницей в три мяча. Статистика была не на стороне "Мотора" - дома французы не проигрывали уже очень давно. К тому же во Франции не мог помочь своей команде один из ведущих игроков Сергей Бурка, который так же как и Дмитрий Гунько не принимали участия в этом матче из-за травмы.
Тем не менее, "Мотор" ехал во Францию за результатом, и начало первого тайма проходило успешно для запорожцев. Игра проходила на равных, но к средине тайма гости сумели выйти вперед на три мяча – 8:11. Держаться впереди "Монпелье" удавалось до 27-й минуты. Французы сравняли счет 11:11, а затем вышли вперед 12:11. К перерыву преимущество "Монпелье" так же подошел с минимальной разницей 14:13.
В равной борьбе проходила и вторая половина встречи. Правда "Монпелье" выглядел более расслабленным, тогда как "Мотор" играл изо всех сил - 16:16, 19:18, и наконец, команда Степанца смогла приблизиться к нужному результату, оформив + 2 – 19:21. Увы, ни сохранить, ни приумножить его не удалось. Вскоре опять равный счет 22:22. И до конца игры на один мяч все время впереди "Монпелье" 24:23, 26:25, 29:28. Сравнять цифры "Мотору" удалось в самой концовке. Окончательный счет матча – 29:29. И по сумме двух игр в следующий раунд Лиги Чемпионов проходит французская команда 65:63
Самым результативным в составе "Мотора" стал Артем Козакевич, который реализовал 8 из 9-ти бросков. 6 мячей в ворота соперников забросил капитан команды Сергей Шельменко.
Автор – Ирина Гейм
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