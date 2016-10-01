Это сейчас девятилетнего Рода с хозяйкой на остановках общественного транспорта встречают аплодисментами, а пять лет назад от этой собаки хотели избавиться самым жестоким образом.
Напомним, утром 8 марта на пустыре возле 110 школы во время прогулки с собакой Татьяна Вашко обнаружила младенца – девочка была очень переохлаждена, но, к счастью, еще дышала. Женщина сразу же вызвала патрульных и "скорую", и как могла пыталась согреть кроху. Сейчас ребенок находится в реанимации 5-ой детской горбольницы, а Рода теперь считают первым героем на районе.
Об этом "Индустриалке" рассказала хозяйка пса Татьяна Вашко.
- Да, сегодня мы звезды, ведь Род нашел брошенную новорожденную девочку и к нам съехались все телеканалы, чтобы рассказать о его подвиге, но все уже забыли, как в 2012 году местный житель хотел его застрелить. Видите ли, собака большая и ему не нравилось, что мы ходили мимо его дома. Этот человек пытался всем рассказывать, что мой Родя бросается на детей, но это была наглая ложь! Он просто решил сжить со света и меня, и собаку. Пытался задавить на машине, дважды стрелял в меня и собаку.
Дело дошло до суда, но я не дала себя в обиду. Подала на него встречный иск. К счастью, на мою сторону встали жители района, которые знают насколько Род добрая собака. К тому же я всегда водила его на поводке и в наморднике. Поддержали и журналисты. Этот человек от меня отстал, но за свои действия и ложные обвинения он не ответил – у него достаточно знакомых и родственников было на то время и в прокуратуре, и в суде.
Так вот сегодня, я считаю, справедливость восторжествовала. Очень обидно, что тогда мне приходилось всеми силами доказывать, что Род добрый. После того, как он сам нашел девочку, все в этом убедились. Знаете, он настолько к ней привязался, что когда приехали патрульные, не хотел ее бросать, а побежал за ними к машине и пытался ее лизнуть.
Как признались "Индустриалке" патрульные, которые приехали забирать младенца, Даниил Федорченко и Максим Ярошенко, они и правда, увидели удивительную вещь, что собака беспокоилась об этой девочке в сотни раз сильнее, чем ее родная горе-мать.
Напомним, утром 8 марта на пустыре возле 110 школы во время прогулки с собакой Татьяна Вашко обнаружила младенца – девочка была очень переохлаждена, но, к счастью, еще дышала. Женщина сразу же вызвала патрульных и "скорую", и как могла пыталась согреть кроху. Сейчас ребенок находится в реанимации 5-ой детской горбольницы, а Рода теперь считают первым героем на районе.
Об этом "Индустриалке" рассказала хозяйка пса Татьяна Вашко.
- Да, сегодня мы звезды, ведь Род нашел брошенную новорожденную девочку и к нам съехались все телеканалы, чтобы рассказать о его подвиге, но все уже забыли, как в 2012 году местный житель хотел его застрелить. Видите ли, собака большая и ему не нравилось, что мы ходили мимо его дома. Этот человек пытался всем рассказывать, что мой Родя бросается на детей, но это была наглая ложь! Он просто решил сжить со света и меня, и собаку. Пытался задавить на машине, дважды стрелял в меня и собаку.
Дело дошло до суда, но я не дала себя в обиду. Подала на него встречный иск. К счастью, на мою сторону встали жители района, которые знают насколько Род добрая собака. К тому же я всегда водила его на поводке и в наморднике. Поддержали и журналисты. Этот человек от меня отстал, но за свои действия и ложные обвинения он не ответил – у него достаточно знакомых и родственников было на то время и в прокуратуре, и в суде.
Так вот сегодня, я считаю, справедливость восторжествовала. Очень обидно, что тогда мне приходилось всеми силами доказывать, что Род добрый. После того, как он сам нашел девочку, все в этом убедились. Знаете, он настолько к ней привязался, что когда приехали патрульные, не хотел ее бросать, а побежал за ними к машине и пытался ее лизнуть.
Как признались "Индустриалке" патрульные, которые приехали забирать младенца, Даниил Федорченко и Максим Ярошенко, они и правда, увидели удивительную вещь, что собака беспокоилась об этой девочке в сотни раз сильнее, чем ее родная горе-мать.
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