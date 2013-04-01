Инцидент произошел на глазах у многих людей – в районе дома по проспекту Курчатова, 23, где хозяйка питбуля выгуливала его без поводка и намордника
Примерно в девять утра на виду у многих людей произошло жуткое происшествие. Как рассказал один из очевидцев – жилец дома № 21 по ул. Курчатова, он услышал громкий визг собаки, а когда подошел узнать, в чем дело, то увидел страшную картину: питбультерьер вцепился мертвой хваткой в заднюю лапу дворовой собаке. Оказалось, что хозяйка выгуливала без намордника и поводка свою агрессивную псину, а та вдруг набросилась на миролюбивую стерилизованную бездомную собаку, которую во дворе все знают и любят. Подбежали жильцы и дворник, попытались вырвать бедняжку у питбуля, даже пытались отбить палкой. Но освободить несчастную жертву удалось только минут через десять, когда ее лапа уже была сломана мощными челюстями так, что виднелась кость, а из рваных ран в боку лилась кровь. Хозяйка пса ничего сделать не смогла – питбуль ее просто не слушался!
Мужчина, очевидец происшествия, не остался в стороне – он вызвал полицию, дождался ее приезда и рассказал правоохранителям, что произошло. Более того, он догнал владелицу питбуля, собиравшуюся покинуть место происшествия, и не давал ей уйти до приезда полицейских. И пока не прибыли волонтеры из общества защиты животных, которых попросили принять участие в судьбе дворняжки и не забрали ее - растерзанная и окровавленная собака лежала у всех на виду.
А если бы на ее месте оказался ребенок?! О последствиях страшно даже и подумать! Ведь пострадавшая собака в два раза больше напавшего на нее питбуля, и она пыталась защищаться. А что в таком случае может сделать малыш?!
"Меня возмутило не только равнодушие хозяйки питбуля к пострадавшей собаке, но и то, что бойцовского пса она выгуливали без поводка и намордника, – говорит мужчина. – Еще эта дама сказала, что ее собака якобы на людей не бросается, и намордник ей, видите ли, не нужен! А что набросилась на дворняжку – так это потому, что так натренирована, она же, мол, бойцовская. Эта женщина также отказалась отнести дворняжку к ветеринару, хотя ветклиника – в нескольких шагах от этого двора".
Как сообщили в обществе защиты животных, в ветклинике бедной дворняжке ампутировали лапу и обработали глубокую рану в боку, назначили курс антибиотиков. Есть надежда, что собака останется жива. Но у волонтеров нет возможности присматривать за ней постоянно хотя бы в первые несколько дней, и они обратились к добросердечным энергодарцам с просьбой о помощи. Что касается расходов на операцию и лечение, то жилец дома по Курчатова, 21 пообещал взять их на себя.
Мужчина, рассказавший эту историю, уже написал соответствующее заявление на имя начальника городского отделения полиции, а также потребовал от владелицы питбуля принять участие в лечении несчастной дворняжки. По его словам, женщина-дворник, присутствовавшая при этой кровавой бойне, во всеуслышание высказывала владелице бойцовского пса, что это уже не первой случай его агрессивного поведения.
Источник: rost-info.com.ua
Примерно в девять утра на виду у многих людей произошло жуткое происшествие. Как рассказал один из очевидцев – жилец дома № 21 по ул. Курчатова, он услышал громкий визг собаки, а когда подошел узнать, в чем дело, то увидел страшную картину: питбультерьер вцепился мертвой хваткой в заднюю лапу дворовой собаке. Оказалось, что хозяйка выгуливала без намордника и поводка свою агрессивную псину, а та вдруг набросилась на миролюбивую стерилизованную бездомную собаку, которую во дворе все знают и любят. Подбежали жильцы и дворник, попытались вырвать бедняжку у питбуля, даже пытались отбить палкой. Но освободить несчастную жертву удалось только минут через десять, когда ее лапа уже была сломана мощными челюстями так, что виднелась кость, а из рваных ран в боку лилась кровь. Хозяйка пса ничего сделать не смогла – питбуль ее просто не слушался!
Мужчина, очевидец происшествия, не остался в стороне – он вызвал полицию, дождался ее приезда и рассказал правоохранителям, что произошло. Более того, он догнал владелицу питбуля, собиравшуюся покинуть место происшествия, и не давал ей уйти до приезда полицейских. И пока не прибыли волонтеры из общества защиты животных, которых попросили принять участие в судьбе дворняжки и не забрали ее - растерзанная и окровавленная собака лежала у всех на виду.
А если бы на ее месте оказался ребенок?! О последствиях страшно даже и подумать! Ведь пострадавшая собака в два раза больше напавшего на нее питбуля, и она пыталась защищаться. А что в таком случае может сделать малыш?!
"Меня возмутило не только равнодушие хозяйки питбуля к пострадавшей собаке, но и то, что бойцовского пса она выгуливали без поводка и намордника, – говорит мужчина. – Еще эта дама сказала, что ее собака якобы на людей не бросается, и намордник ей, видите ли, не нужен! А что набросилась на дворняжку – так это потому, что так натренирована, она же, мол, бойцовская. Эта женщина также отказалась отнести дворняжку к ветеринару, хотя ветклиника – в нескольких шагах от этого двора".
Как сообщили в обществе защиты животных, в ветклинике бедной дворняжке ампутировали лапу и обработали глубокую рану в боку, назначили курс антибиотиков. Есть надежда, что собака останется жива. Но у волонтеров нет возможности присматривать за ней постоянно хотя бы в первые несколько дней, и они обратились к добросердечным энергодарцам с просьбой о помощи. Что касается расходов на операцию и лечение, то жилец дома по Курчатова, 21 пообещал взять их на себя.
Мужчина, рассказавший эту историю, уже написал соответствующее заявление на имя начальника городского отделения полиции, а также потребовал от владелицы питбуля принять участие в лечении несчастной дворняжки. По его словам, женщина-дворник, присутствовавшая при этой кровавой бойне, во всеуслышание высказывала владелице бойцовского пса, что это уже не первой случай его агрессивного поведения.
Источник: rost-info.com.ua
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