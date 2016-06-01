В Центральном парке культуры и отдыха "Дубовая роща" в городке аттракционов прошло мероприятие "День любимых", которое стало символичным открытием сезона праздников и событий.
Несмотря на пасмурную погоду, на мероприятие собралось много людей. Их развлекали яркие и забавные клоуны, проводились мастер-классы, а также конкурсы от партнеров парка. Для всех желающих работала шуточная локация, где можно было бы заключить брак.
Не оставила всех равнодушными и концертная программа. Посетителей порадовали исполнением песен, но особенно всех впечатлило "почти-фаер-шоу" - вместо привычных обычному зрителю трюков с огнем, артисты выступали с яркими лентами и веерами.
Менеджер парка Александр Кахай рассказал "Индустриалке", что рассчитывал на больший наплыв людей, но, по видимому, всех испугала мрачная погода. Однако, в скором времени будут проходить другие мероприятия, которые стали уже традиционными для "Дубовой рощи", и ожидается, что на них придет гораздо больше гостей.
Как писала "Индустриалка", одной из локаций в "Дубовке" должен был быть картонный зоопарк, но из-за погодных условий, организаторы отказались от участия в празднике. Но и без них в парке было весело и шумно. Открытие сезона удалось.
Текст и фото Александры Некрашевич
Несмотря на пасмурную погоду, на мероприятие собралось много людей. Их развлекали яркие и забавные клоуны, проводились мастер-классы, а также конкурсы от партнеров парка. Для всех желающих работала шуточная локация, где можно было бы заключить брак.
Не оставила всех равнодушными и концертная программа. Посетителей порадовали исполнением песен, но особенно всех впечатлило "почти-фаер-шоу" - вместо привычных обычному зрителю трюков с огнем, артисты выступали с яркими лентами и веерами.
Менеджер парка Александр Кахай рассказал "Индустриалке", что рассчитывал на больший наплыв людей, но, по видимому, всех испугала мрачная погода. Однако, в скором времени будут проходить другие мероприятия, которые стали уже традиционными для "Дубовой рощи", и ожидается, что на них придет гораздо больше гостей.
Как писала "Индустриалка", одной из локаций в "Дубовке" должен был быть картонный зоопарк, но из-за погодных условий, организаторы отказались от участия в празднике. Но и без них в парке было весело и шумно. Открытие сезона удалось.
Текст и фото Александры Некрашевич
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