Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, команда патрульных стала чемпионами второй лиги по футзалу, обыграв команду ЗТК со счетом 12:2.Стражи порядка заявили свою команду для участия во второй лиге и на протяжение всех 18 игр занимали лидирующие позиции. Патрульным удалось стать чемпионами, а также получить звание "Лучшая команда", а патрульные Максим Свешников и Вадим Скотаренко завоевали звания "Лучший бомбардир" и "Лучший игрок" соответственно.