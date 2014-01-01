В Запорожье состоялся 18 тур чемпионата области по футзалу.
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, команда патрульных стала чемпионами второй лиги по футзалу, обыграв команду ЗТК со счетом 12:2.
Стражи порядка заявили свою команду для участия во второй лиге и на протяжение всех 18 игр занимали лидирующие позиции. Патрульным удалось стать чемпионами, а также получить звание "Лучшая команда", а патрульные Максим Свешников и Вадим Скотаренко завоевали звания "Лучший бомбардир" и "Лучший игрок" соответственно.
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, команда патрульных стала чемпионами второй лиги по футзалу, обыграв команду ЗТК со счетом 12:2.
Стражи порядка заявили свою команду для участия во второй лиге и на протяжение всех 18 игр занимали лидирующие позиции. Патрульным удалось стать чемпионами, а также получить звание "Лучшая команда", а патрульные Максим Свешников и Вадим Скотаренко завоевали звания "Лучший бомбардир" и "Лучший игрок" соответственно.
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья
- Просмотров: 33
Похожие новости