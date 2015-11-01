Патрульная полиция Запорожья объявила конкурс "Діти за безпечний рух!".
В конкурсе могут принять участие все школьники. Работы принимаются в трех номинациях: плакат социальной рекламы "Велосипедист - это также водитель", фотоработы "Я в безопасном городе", слайд шоу "Безопасность на дороге - это жизнь!".
Победители получат подарки и грамоты, а также возможность попасть в Управление патрульной полиции. Работы победителей также будут использовать в профилактической деятельности полиции.
Работы принимаются до 30 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Телефоны для справок: (099) 776-63-36, (099) 054-51-28.
Как писала "Индустриалка", в запорожском парке "открыли" весну.
В конкурсе могут принять участие все школьники. Работы принимаются в трех номинациях: плакат социальной рекламы "Велосипедист - это также водитель", фотоработы "Я в безопасном городе", слайд шоу "Безопасность на дороге - это жизнь!".
Победители получат подарки и грамоты, а также возможность попасть в Управление патрульной полиции. Работы победителей также будут использовать в профилактической деятельности полиции.
Работы принимаются до 30 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Телефоны для справок: (099) 776-63-36, (099) 054-51-28.
Как писала "Индустриалка", в запорожском парке "открыли" весну.
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