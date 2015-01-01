Сегодня утром в Пологах мужчина покончил жизнь самоубийством.
Местный житель повесился на газовой трубе во дворе своего дома. Повешенного мужчину обнаружили жители дома. Они вызвали "скорую" и полицию. Прибывшие на место события медики констатировали смерть мужчины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области повесилась женщина.
Читайте также: В Запорожье девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.
Источник: Районка
Местный житель повесился на газовой трубе во дворе своего дома. Повешенного мужчину обнаружили жители дома. Они вызвали "скорую" и полицию. Прибывшие на место события медики констатировали смерть мужчины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области повесилась женщина.
Читайте также: В Запорожье девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.
Источник: Районка
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