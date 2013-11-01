В соответствии с распоряжением городского головы Запорожья Владимира Буряка районным администрациям, департаменту инфраструктуры и благоустройства городского совета, департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета, коммунальным предприятиям поручено привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние улицы, дороги, тротуары, парки, скверы, зел е ные зоны, придомовые территории, детские и спортивные площадки. Особое внимание должно быть уделено ликвидации " стихийных " свалок, уборке мест проведения массовых мероприятий.Сегодня, 11 марта, работники КРСП "Зеленстрой" продолжают начатые работы по очистке от прошлогодней листвы и от мусора территории парка, прилегающего к Аллее Трудовой Славы. Такие же работы проводятся и в других районах города.Как рассказала "Индустриалке", территория парка, прилегающего к Аллее Трудовой Славы большая, поэтому работы по уборке здесь займут не один день.В Вознесеновском районе зеленстроевцы уже навели порядок в скверах Поляка, Маяковского, 12 Апреля, Профсоюзов, зеленую зону вдоль проспекта Соборного от улицы Зелинского до Южноукраинской. Дальше на пути весеннего очистительного марша – Аллея Боевой Славы, площадь Героев, площадь Фестивальная.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин