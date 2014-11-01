Сегодня, 11 марта, в Испании на одном из Канарских островов - Гран-Канария, стартовал зимний Кубок Европы по легкоатлетическим метаниям. Украину представляет 17 спортсменов, в числе которых и воспитанница спортивного клуба "Металлург", комбината "Запорожсталь" Анна Гацько-Федусова.
Действующая рекордсменка Украины в метании копья, участница двух Олимпийских Игр (Лондон 2012, Рио-де-Жанейро 2016), вступит в борьбу за медали в воскресенье.
За награды Кубка Европы в метании копья у женщин будут соревноваться 15 спортсменок. Среди них самый лучший результат в этом сезоне продемонстрировала словенка Мартина Ратей – 63 м 95 см.
У Анны Гацько-Федусовой лучший результат на сегодня 58 м 81 см, с ним она выиграла чемпионат Украины. А личный рекорд запорожской метательницы, который вот уже три года является и национальным рекордом Украины - 67 м 29 см.
Автор – Ирина Гейм
Фото из личного архива Анны Гацько-Федусовой
Действующая рекордсменка Украины в метании копья, участница двух Олимпийских Игр (Лондон 2012, Рио-де-Жанейро 2016), вступит в борьбу за медали в воскресенье.
За награды Кубка Европы в метании копья у женщин будут соревноваться 15 спортсменок. Среди них самый лучший результат в этом сезоне продемонстрировала словенка Мартина Ратей – 63 м 95 см.
У Анны Гацько-Федусовой лучший результат на сегодня 58 м 81 см, с ним она выиграла чемпионат Украины. А личный рекорд запорожской метательницы, который вот уже три года является и национальным рекордом Украины - 67 м 29 см.
Автор – Ирина Гейм
Фото из личного архива Анны Гацько-Федусовой
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