В Запорожье за неделю в больницы попало 98 человек с отравлениями, больше половины (64,3%) - дети.
Как сообщает сайт облСЭС, большинство людей отравились продуктами питания. Причем, 57 (71,3%) человек из заболевших отравились домашними блюдами, приготовленными с нарушением технологии или теми, которые неправильно хранились.
Среди больных 30 человек (37,5%) отравились молочной продукцией, 16 (20%) -мясной.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области шесть малышей из детсада попали в больницу.
Читайте также: В Запорожье гриппом чаще болеют дети.
Как сообщает сайт облСЭС, большинство людей отравились продуктами питания. Причем, 57 (71,3%) человек из заболевших отравились домашними блюдами, приготовленными с нарушением технологии или теми, которые неправильно хранились.
Среди больных 30 человек (37,5%) отравились молочной продукцией, 16 (20%) -мясной.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области шесть малышей из детсада попали в больницу.
Читайте также: В Запорожье гриппом чаще болеют дети.
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