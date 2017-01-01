11 марта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов 4369 МВт.
Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.
Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС, сообщает информационный центр "ОП ЗАЭС".
Как писала "Индустриалка", 5 марта 2017 года в 2 часа 5 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС отключился от энергосистемы.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов 4369 МВт.
Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.
Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС, сообщает информационный центр "ОП ЗАЭС".
Как писала "Индустриалка", 5 марта 2017 года в 2 часа 5 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС отключился от энергосистемы.
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