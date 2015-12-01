В Запорожье у 65-летнего мужчины изъяли гранату.
Сотрудники полиции остановили мужчину на бульваре Гвардейском. Во время проверки у него была обнаружена современная граната "Ф-1" с вкрученным запалом. Боеприпас изъяли.
Полицейские также продолжают изымать патроны у жителей области и города.
Так, в Васильевке у мужчины нашли 31 патрон калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.
В Запорожье правоохранители изъяли патроны еще у двоих молодчиков. У одного - 29 патронов к автомату Калашникова, и второго - 20 патронов калибра 5,4 мм и 9 - калибра 7,62мм, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожец хранил дома почти полтысячи патронов.
Читайте также: В Запорожской области по селу разгуливал мужчина с гранатой.
Сотрудники полиции остановили мужчину на бульваре Гвардейском. Во время проверки у него была обнаружена современная граната "Ф-1" с вкрученным запалом. Боеприпас изъяли.
Полицейские также продолжают изымать патроны у жителей области и города.
Так, в Васильевке у мужчины нашли 31 патрон калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.
В Запорожье правоохранители изъяли патроны еще у двоих молодчиков. У одного - 29 патронов к автомату Калашникова, и второго - 20 патронов калибра 5,4 мм и 9 - калибра 7,62мм, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожец хранил дома почти полтысячи патронов.
Читайте также: В Запорожской области по селу разгуливал мужчина с гранатой.
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