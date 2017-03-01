В селе Успеновка Гуляйпольского района спасатели больше часа тушили пожар в гараже.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в гараже, расположенного во дворе частного дома, горели вещи и солома. Общая площадь пожара составила около 30 кв. м.
Во время пожара никто не пострадал. Причину возгорания установит следствие.
Как писала "Индустриалка", в Бердянске загорелся сарай с дровами.
Читайте также: В Запорожской области мужчина погиб из-за матраса.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в гараже, расположенного во дворе частного дома, горели вещи и солома. Общая площадь пожара составила около 30 кв. м.
Во время пожара никто не пострадал. Причину возгорания установит следствие.
Как писала "Индустриалка", в Бердянске загорелся сарай с дровами.
Читайте также: В Запорожской области мужчина погиб из-за матраса.
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