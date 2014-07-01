Артисты показали знакомую всем историю Золушки на новый лад с помощью теней в сочетании с оптической иллюзией, 3D-эффектами и оригинальным видеорядом.Невероятно, что можно сделать с помощью тени человеческого тела! На сцене появились столы и стулья, машины, карета, фонтан, кальян, бокал, туфля, свеча, и даже слон с бегемотом!Картинка менялась настолько быстро, что зрители постоянно были в напряжении, не зная, чего ожидать дальше. На смену постановкам с глубоким философским смыслом приходили забавные и комичные, например, страусы, покорившие и взрослых, и детей, которых, кстати, было немало в зале.Во время представления каждый мог узнать себя и окружающих, задуматься о том, что действительно важно, а что – пустое.А самым большим удивлением для зрителей стал финальный выход артистов. Выяснилось, что их всего 9 человек! А во время выступления иногда казалось, что на сцене работали чуть ли не в два раза больше артистов.