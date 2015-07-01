Сегодня стартует избирательный процесс в 47 объединенных территориальных громадах в 19 областях Украины, в том числе и Запорожской.
Выборы состоятся 30 апреля. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
В Запорожской области выборы состоятся в восьми территориальных громадах: Великобелозерская сельская ОТГ, Павловская сельская ОТГ, Гуляйпольская городская ОТГ, Широковская сельская ОТГ, Каменско-Днепровская городская ОТГ, Водянская сельская ОТГ, Ореховская городская ОТГ, Черниговская поселковая ОТГ.
Читайте также: Сколько громад уже создано в Запорожской области.
Выборы состоятся 30 апреля. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
В Запорожской области выборы состоятся в восьми территориальных громадах: Великобелозерская сельская ОТГ, Павловская сельская ОТГ, Гуляйпольская городская ОТГ, Широковская сельская ОТГ, Каменско-Днепровская городская ОТГ, Водянская сельская ОТГ, Ореховская городская ОТГ, Черниговская поселковая ОТГ.
Читайте также: Сколько громад уже создано в Запорожской области.
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