В Запорожье с каждой неделей снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Так, за эту неделю в нашем городе заболели 3463 человека. Большая часть из них, 61%, - дети. Хотя школьники стали болеть реже. За неделю заболеваемость среди учеников школьных заведений снизилась на 8,9%. Стоит отметить, что на сегодня по Запорожью заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 71,9%, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", новый штамм гриппа добрался до Запорожской области.
Читайте также: Запорожцам рассказали, как победить авитаминоз и апатию.
Так, за эту неделю в нашем городе заболели 3463 человека. Большая часть из них, 61%, - дети. Хотя школьники стали болеть реже. За неделю заболеваемость среди учеников школьных заведений снизилась на 8,9%. Стоит отметить, что на сегодня по Запорожью заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 71,9%, сообщает сайт облСЭС.
Как писала "Индустриалка", новый штамм гриппа добрался до Запорожской области.
Читайте также: Запорожцам рассказали, как победить авитаминоз и апатию.
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