Партия керамической напольной плитки, которую укладывают в холле Запорожского городского совета, была закуплена подрядчиком в ТЦ "Эпицентр".
Об этом рассказал начальник городского Управления капитального строительства Вячеслав Близнюк.
По информации, которую предоставил руководитель УКСа, управлением капитального строительства был заключен договор с подрядное организацией на реконструкцию здания Запорожского городского совета. Все материалы, которые используются в работах, подрядчик закупает самостоятельно.
Как заверяют представители подрядной организации, закупки проводились только у украинских поставщиков. В частности, кафельная плитка, которая укладывается в холле здания мэрии, была приобретена в запорожском торговом центре "Эпицентр".
Напомним, что фото плитки, которую укладывают в холле здания горсовет, было опубликовано в социальной сети Фейсбук. Автор фото акцентировал внимание на том, что кафель российского производства.
В Запорожье пытались устроить скандал из-за плитки с "Эпицентра"
В холле Запорожского горсовета укладываю плитку украинского производства
Источник: Sich.zp.ua
Об этом рассказал начальник городского Управления капитального строительства Вячеслав Близнюк.
По информации, которую предоставил руководитель УКСа, управлением капитального строительства был заключен договор с подрядное организацией на реконструкцию здания Запорожского городского совета. Все материалы, которые используются в работах, подрядчик закупает самостоятельно.
Как заверяют представители подрядной организации, закупки проводились только у украинских поставщиков. В частности, кафельная плитка, которая укладывается в холле здания мэрии, была приобретена в запорожском торговом центре "Эпицентр".
Напомним, что фото плитки, которую укладывают в холле здания горсовет, было опубликовано в социальной сети Фейсбук. Автор фото акцентировал внимание на том, что кафель российского производства.
В Запорожье пытались устроить скандал из-за плитки с "Эпицентра"
В холле Запорожского горсовета укладываю плитку украинского производства
Источник: Sich.zp.ua
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