Представители " Инваспорта " привезли домой три золотых медали из Италии, где в городе Линьяно Сабьядоро проходил международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования собрали более 190 спортсменов из 32 стран мира.Естественно, от чемпионов Паралимпиады все ждали блестящего выступления в командном первенстве, ведь именно эта категория принесла Михаилу и Максиму золото в Бразилии. Ребята ожидания оправдали, выиграв соревнования среди спортсменов класса 7.Еще одно золото привез в Запорожье Максим Николенко, выступая в индивидуальном разряде.Национальная паралимпийская сборная команда Украины по настольному теннису вернулась домой с увесистым комплектом наград - 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Это принесло украинцам первое место в командном зачете. Отметим, что на высшей ступени пьедестала почета удалось побывать четырнадцати нашим спортсменам.Автор – Ирина Гейм