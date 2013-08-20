Победители недавних Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, запорожские теннисисты Михаил Попов и Максим Николенко, в очередной раз подтвердили класс на международных соревнованиях.
Представители "Инваспорта" привезли домой три золотых медали из Италии, где в городе Линьяно Сабьядоро проходил международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования собрали более 190 спортсменов из 32 стран мира.
Естественно, от чемпионов Паралимпиады все ждали блестящего выступления в командном первенстве, ведь именно эта категория принесла Михаилу и Максиму золото в Бразилии. Ребята ожидания оправдали, выиграв соревнования среди спортсменов класса 7.
Еще одно золото привез в Запорожье Максим Николенко, выступая в индивидуальном разряде.
Национальная паралимпийская сборная команда Украины по настольному теннису вернулась домой с увесистым комплектом наград - 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Это принесло украинцам первое место в командном зачете. Отметим, что на высшей ступени пьедестала почета удалось побывать четырнадцати нашим спортсменам.
Автор – Ирина Гейм
Представители "Инваспорта" привезли домой три золотых медали из Италии, где в городе Линьяно Сабьядоро проходил международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования собрали более 190 спортсменов из 32 стран мира.
Естественно, от чемпионов Паралимпиады все ждали блестящего выступления в командном первенстве, ведь именно эта категория принесла Михаилу и Максиму золото в Бразилии. Ребята ожидания оправдали, выиграв соревнования среди спортсменов класса 7.
Еще одно золото привез в Запорожье Максим Николенко, выступая в индивидуальном разряде.
Национальная паралимпийская сборная команда Украины по настольному теннису вернулась домой с увесистым комплектом наград - 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Это принесло украинцам первое место в командном зачете. Отметим, что на высшей ступени пьедестала почета удалось побывать четырнадцати нашим спортсменам.
Автор – Ирина Гейм
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