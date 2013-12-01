Ваза или подсвечник без дна, волнистые тарелки, чашка с ручкой и горлышком в виде сердечек, конфетница в сплошных отверстиях… Автор оригинальной посуды, запорожец Вячеслав Романенко признается, что ему нравится делать "все такое несуразное".
Его полет фантазии в глине выглядит интересно. Что-то подобное, но только еще более креативно, автору этих строк довелось видеть на одной из главных выставок современного искусства - "Документе-2012" в Касселе, в Германии.
Свои творения Вячеслав Романенко показывает на выставке "Художественная мастерская" городского объединения художников "Колорит", которая работает в запорожской галерее "ART L" до 16 марта, и которую можно посмотреть бесплатно. (Всего в выставке участвует девять мастеров декоративно-прикладного искусства).
- Нигде такого не видел, просто сделал, - говорит о своих работах Вячеслав Романенко. – Меня иногда спрашивают – а для чего это? Отвечаю, что не знаю, я сделал то, что мне хотелось. А для чего – пусть решает владелец этой посуды.
Я еще молодой гончар, в поиске. Поэтому у меня все такое разное. Тут и глазурь, и резьба по глине. Использую славинскую глину, она белая. А посуда у меня разного цвета. Добиваюсь этого за счет молока. Обмакиваю посуду в молоко и обжигаю. Цвет зависит от температуры и времени керамики, об этом узнаешь опытным путем.
Собирался заняться керамикой лет пятнадцать, хотел, она мне снилось! А начал только года два назад. Съездил пару раз к одному гончару, проконсультировался. В віставке участвую впервые.
А моя супруга тридцать лет мечтала разрисовывать тарелки. Наконец-то я их сделал и жена воплотила свою мечту.
- Сочетаете занятия керамикой с работой?
- Раньше у меня был маленький бизнес, торговля, общепит, но недавно закрыл ЧП.
- Керамика – дорогое увлечение?
- Да. Печь стоит 15 тыс. грн., круг – столько же. Я уже не говорю, сколько надо различных инструментов. А сколько я проводил опытов, сколько было разбитой посуды. Я же самоучка, до всего сам дохожу, мне так интереснее.
Не думаю, что брошу занятие гончарством - оно меня засосало, как трясина!
Ниже - керамика с віствки современного искусства "Документа-2012" (Кассель, Германия).
"Индустриалка" также писала:
"Как в сказке - в Запорожье можно увидеть сразу четыре времени года",
"Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
Его полет фантазии в глине выглядит интересно. Что-то подобное, но только еще более креативно, автору этих строк довелось видеть на одной из главных выставок современного искусства - "Документе-2012" в Касселе, в Германии.
Свои творения Вячеслав Романенко показывает на выставке "Художественная мастерская" городского объединения художников "Колорит", которая работает в запорожской галерее "ART L" до 16 марта, и которую можно посмотреть бесплатно. (Всего в выставке участвует девять мастеров декоративно-прикладного искусства).
- Нигде такого не видел, просто сделал, - говорит о своих работах Вячеслав Романенко. – Меня иногда спрашивают – а для чего это? Отвечаю, что не знаю, я сделал то, что мне хотелось. А для чего – пусть решает владелец этой посуды.
Я еще молодой гончар, в поиске. Поэтому у меня все такое разное. Тут и глазурь, и резьба по глине. Использую славинскую глину, она белая. А посуда у меня разного цвета. Добиваюсь этого за счет молока. Обмакиваю посуду в молоко и обжигаю. Цвет зависит от температуры и времени керамики, об этом узнаешь опытным путем.
Собирался заняться керамикой лет пятнадцать, хотел, она мне снилось! А начал только года два назад. Съездил пару раз к одному гончару, проконсультировался. В віставке участвую впервые.
А моя супруга тридцать лет мечтала разрисовывать тарелки. Наконец-то я их сделал и жена воплотила свою мечту.
- Сочетаете занятия керамикой с работой?
- Раньше у меня был маленький бизнес, торговля, общепит, но недавно закрыл ЧП.
- Керамика – дорогое увлечение?
- Да. Печь стоит 15 тыс. грн., круг – столько же. Я уже не говорю, сколько надо различных инструментов. А сколько я проводил опытов, сколько было разбитой посуды. Я же самоучка, до всего сам дохожу, мне так интереснее.
Не думаю, что брошу занятие гончарством - оно меня засосало, как трясина!
Ниже - керамика с віствки современного искусства "Документа-2012" (Кассель, Германия).
"Индустриалка" также писала:
"Как в сказке - в Запорожье можно увидеть сразу четыре времени года",
"Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
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