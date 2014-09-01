Концертом в память лидера известной группы "Хорта" Андрея Лободы, которому 10 марта исполнилось бы 39 лет, запорожские музыканты отметили его день рождения.
Концерт в формате "открытый микрофон" проходил в торгово-развлекательном центре "City Mall". Кто-то из покупателей центра проходил мимо и ненадолго останавливался, кто-то пришел целенаправленно.
- Дни рождения Андрея проходили с огромным количеством друзей, в основном, на природе, - поделилась воспоминаниями с "Индустриалкой" родная сестра музыканта Ольга Лобода. – Его дни рождения - это были такие мини-свадьбы. Потому что планировали, что придет человек десять, а в результате собирались тридцать-сорок. Все было ярко, шумно и длилось пару-тройку дней. Андрей отмечал в два этапа - дома и с друзьями.
На вопрос, каким братом был Андрей, Ольга отвечает:
- Был разным. В детстве - а у нас разница восемь лет - бывало, что и подушками дрались. А когда выросла, то я поняла, что это была моя поддержка и опора. А самая главная его черта – дружелюбие. У него было много друзей и мне казалось, что друзья – это для Андрея самое важное в жизни. Он был готов на все, чтобы помочь. И не только друзьям, Андрей часто организовывал благотворительные концерты. У него была широкая душа и он старался сделать этот мир лучше.
- Когда занимались в студии Владимира Артемьева "Юность", часто отмечали там дни рождения, - рассказывает "Индустриалке" участник группы "Хорта" Юрий Юрченко, который дружил с Андреем Лободой больше двадцати пяти лет. - И это были одни из самых веселых праздников. Андрей был душой компании и по песням под гитару, и по части юмора. К слову, мы выступали с командами КВН, где пели юмористически песни.
- Какие подарки любил получать Андрей?
- Один из недавних любимых подарков – проигрыватель для пластинок, которые он начал коллекционировать. Он очень ценил книги. Любил Ремарка, фэнтези. Если какая-то книга оставляла большое впечатление, то Андрей сочинял песню, использовал цитату в стихах. Его сольные песни вообще были посвящены отдельным персонажам, эпизодам, фильмам. Например, есть композиции, посвященная "Игре престолов".
- Какие любимые песни Андрея из написанных им?
- Думаю те, которые он писал для себя. У Андрея есть много песен, которые он исполнял сольно, под гитару. У каждого автора есть детище, которое он считает самым лучшим. Чаще всего это слова любви, посвященные личным переживаниям и конкретным персонам.
- А знаменитая "Це Запоріжжя, це Україна"?
- Думаю, эта песня, как и "Все буде окей" - самые популярные, написанные Андреем Лободой. Но как автор, Андрей был больше лириком. И песни группы "Хорта" "Дива не буде", "Зозуля" были ближе его душе.
- Как группе "Хорта" живется без Андрея Лободы?
- Гастрольной деятельностью и написанием песен мы не занимаемся. Выступаем, если приглашают". "по волне памяти".
…Во время концерта также презентовали книгу Андрея Лободы "Життя продовжується, брате!" с его стихами и фотографиями (составитель – музыкальный критик Юрий Глушко). Тираж книги небольшой, всего 300 экземпляров, напечатана в запорожском издательстве "Дике Поле". Первым покупателем, в самом начале концерта, стал мужчина, который, не раздумывая, приобрел сборник стихов за 150 грн.
- Давно знаю Андрея, и хотя у нас разница тридцать лет, я его друг, - сообщил "Индустриалке" первый покупатель книги Александр Алексеевич. – Познакомились, когда Андрею было лет шестнадцать, тогда я возглавлял фонд социальной адаптации молодежи Украины, а он пришел ко мне на работу с ребятами, показал свое творчество. Андрей всегда очень беспокоился о детях, о своем городе. Мне приятно, что Андрея помнят. Его творчество в нашем городе любили.
Фото автора
Концерт в формате "открытый микрофон" проходил в торгово-развлекательном центре "City Mall". Кто-то из покупателей центра проходил мимо и ненадолго останавливался, кто-то пришел целенаправленно.
- Дни рождения Андрея проходили с огромным количеством друзей, в основном, на природе, - поделилась воспоминаниями с "Индустриалкой" родная сестра музыканта Ольга Лобода. – Его дни рождения - это были такие мини-свадьбы. Потому что планировали, что придет человек десять, а в результате собирались тридцать-сорок. Все было ярко, шумно и длилось пару-тройку дней. Андрей отмечал в два этапа - дома и с друзьями.
На вопрос, каким братом был Андрей, Ольга отвечает:
- Был разным. В детстве - а у нас разница восемь лет - бывало, что и подушками дрались. А когда выросла, то я поняла, что это была моя поддержка и опора. А самая главная его черта – дружелюбие. У него было много друзей и мне казалось, что друзья – это для Андрея самое важное в жизни. Он был готов на все, чтобы помочь. И не только друзьям, Андрей часто организовывал благотворительные концерты. У него была широкая душа и он старался сделать этот мир лучше.
- Когда занимались в студии Владимира Артемьева "Юность", часто отмечали там дни рождения, - рассказывает "Индустриалке" участник группы "Хорта" Юрий Юрченко, который дружил с Андреем Лободой больше двадцати пяти лет. - И это были одни из самых веселых праздников. Андрей был душой компании и по песням под гитару, и по части юмора. К слову, мы выступали с командами КВН, где пели юмористически песни.
- Какие подарки любил получать Андрей?
- Один из недавних любимых подарков – проигрыватель для пластинок, которые он начал коллекционировать. Он очень ценил книги. Любил Ремарка, фэнтези. Если какая-то книга оставляла большое впечатление, то Андрей сочинял песню, использовал цитату в стихах. Его сольные песни вообще были посвящены отдельным персонажам, эпизодам, фильмам. Например, есть композиции, посвященная "Игре престолов".
- Какие любимые песни Андрея из написанных им?
- Думаю те, которые он писал для себя. У Андрея есть много песен, которые он исполнял сольно, под гитару. У каждого автора есть детище, которое он считает самым лучшим. Чаще всего это слова любви, посвященные личным переживаниям и конкретным персонам.
- А знаменитая "Це Запоріжжя, це Україна"?
- Думаю, эта песня, как и "Все буде окей" - самые популярные, написанные Андреем Лободой. Но как автор, Андрей был больше лириком. И песни группы "Хорта" "Дива не буде", "Зозуля" были ближе его душе.
- Как группе "Хорта" живется без Андрея Лободы?
- Гастрольной деятельностью и написанием песен мы не занимаемся. Выступаем, если приглашают". "по волне памяти".
…Во время концерта также презентовали книгу Андрея Лободы "Життя продовжується, брате!" с его стихами и фотографиями (составитель – музыкальный критик Юрий Глушко). Тираж книги небольшой, всего 300 экземпляров, напечатана в запорожском издательстве "Дике Поле". Первым покупателем, в самом начале концерта, стал мужчина, который, не раздумывая, приобрел сборник стихов за 150 грн.
- Давно знаю Андрея, и хотя у нас разница тридцать лет, я его друг, - сообщил "Индустриалке" первый покупатель книги Александр Алексеевич. – Познакомились, когда Андрею было лет шестнадцать, тогда я возглавлял фонд социальной адаптации молодежи Украины, а он пришел ко мне на работу с ребятами, показал свое творчество. Андрей всегда очень беспокоился о детях, о своем городе. Мне приятно, что Андрея помнят. Его творчество в нашем городе любили.
Фото автора
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