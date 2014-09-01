Концерт в формате " открытый микрофон " проходил в торгово-развлекательном центре "City Mall". Кто-то из покупателей центра проходил мимо и ненадолго останавливался, кто-то пришел целенаправленно.- Дни рождения Андрея проходили с огромным количеством друзей, в основном, на природе, - поделилась воспоминаниями с " Индустриалкой " родная сестра музыканта Ольга Лобода. – Его дни рождения - это были такие мини-свадьбы. Потому что планировали, что придет человек десять, а в результате собирались тридцать-сорок. Все было ярко, шумно и длилось пару-тройку дней. Андрей отмечал в два этапа - дома и с друзьями.На вопрос, каким братом был Андрей, Ольга отвечает:- Был разным. В детстве - а у нас разница восемь лет - бывало, что и подушками дрались. А когда выросла, то я поняла, что это была моя поддержка и опора. А самая главная его черта – дружелюбие. У него было много друзей и мне казалось, что друзья – это для Андрея самое важное в жизни. Он был готов на все, чтобы помочь. И не только друзьям, Андрей часто организовывал благотворительные концерты. У него была широкая душа и он старался сделать этот мир лучше.- Когда занимались в студии Владимира Артемьева " Юность " , часто отмечали там дни рождения, - рассказывает " Индустриалке " участник группы " Хорта " Юрий Юрченко, который дружил с Андреем Лободой больше двадцати пяти лет. - И это были одни из самых веселых праздников. Андрей был душой компании и по песням под гитару, и по части юмора. К слову, мы выступали с командами КВН, где пели юмористически песни.- Один из недавних любимых подарков – проигрыватель для пластинок, которые он начал коллекционировать. Он очень ценил книги. Любил Ремарка, фэнтези. Если какая-то книга оставляла большое впечатление, то Андрей сочинял песню, использовал цитату в стихах. Его сольные песни вообще были посвящены отдельным персонажам, эпизодам, фильмам. Например, есть композиции, посвященная " Игре престолов " .- Думаю те, которые он писал для себя. У Андрея есть много песен, которые он исполнял сольно, под гитару. У каждого автора есть детище, которое он считает самым лучшим. Чаще всего это слова любви, посвященные личным переживаниям и конкретным персонам.- Думаю, эта песня, как и " Все буде окей " - самые популярные, написанные Андреем Лободой. Но как автор, Андрей был больше лириком. И песни группы " Хорта " " Дива не буде " , " Зозуля " были ближе его душе.- Гастрольной деятельностью и написанием песен мы не занимаемся. Выступаем, если приглашают " . " по волне памяти " .…Во время концерта также презентовали книгу Андрея Лободы " Життя продовжується, брате!" с его стихами и фотографиями (составитель – музыкальный критик Юрий Глушко). Тираж книги небольшой, всего 300 экземпляров, напечатана в запорожском издательстве "Дике Поле". Первым покупателем, в самом начале концерта, стал мужчина, который, не раздумывая, приобрел сборник стихов за 150 грн.- Давно знаю Андрея, и хотя у нас разница тридцать лет, я его друг, - сообщил " Индустриалке " первый покупатель книги Александр Алексеевич. – Познакомились, когда Андрею было лет шестнадцать, тогда я возглавлял фонд социальной адаптации молодежи Украины, а он пришел ко мне на работу с ребятами, показал свое творчество. Андрей всегда очень беспокоился о детях, о своем городе. Мне приятно, что Андрея помнят. Его творчество в нашем городе любили.Фото автора