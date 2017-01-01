Об этом сообщил на своей станице в "Фейсбуке" генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.- За месяц мы сделали серь е зный прорыв в строительстве нашей новой доменной печи №3: домна выросла с нулевой отметки до уровня 58 метров, выполнено 3500 м. куб. сложных бетонных работ, смонтировано более 3 тыс. т. металлоконструкций, полным ходом ид е т монтаж электрооборудования, приступили к монтажу одного из самых сложных и технологичных узлов - БЗУ Danieli-Corus, - говорится в сообщении. - Мы вышли на финишную прямую. Готовность объекта 80%.Как писала "Индустриалка", масштабная экологическая реконструкция доменной печи № 3 стартовала 1 ноября 2016 года.Впервые в Украине при реализации крупных инфраструктурных проектов комбинат "Запорожсталь" использовал лучшую мировую практику – создал интеллектуальную модель доменной печи, которая повысит эффективность реконструкции, сократит ее сроки проведения. Реконструкцию доменной печи "Запорожсталь" проводит с помощью мощного крана компании Mammoet грузоподъемностью 1600 т. Высота крана составляет 143 м, что сопоставимо с высотой пирамиды Хефрена в Египте. Применение этой прогрессивной технологии позволит произвести крупноузловую сборку сегментов новой доменной печи в саыме сжатые сроки – за 150 суток. До этого в Украине такие проекты выполнялись не менее чем за 14 месяцев. Инвестиции комбината в экологическую реконструкцию ДП № 3 – порядка 1,5 млрд гривен.