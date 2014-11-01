Валерий Зломинога заявил, что ни одного уголовного дела в отношении городского головы Запорожья Владимира Буряка не заведено.- Эта информация не соответствует действительности. Такие заявления - это манипуляции непрофессиональных юристов, - подчеркнул директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.Напомним, что юристы компании Ярослава Гришина проигрывают уже ни одно " громкое " дело против городской власти, например, дело Виктории Чикаловой, Сергея Завгороднего, Валерия Безлепкина, Алексея Гаврикова и т.д.