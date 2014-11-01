Директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Валерий Зломинога прокомментировал информацию, которую сегодня, 9 марта, распространило несколько запорожских интернет-сайтов, ссылаясь на пост в социальной сети руководителя фракции "Укроп" в облсовете Ярослава Гришина.
Валерий Зломинога заявил, что ни одного уголовного дела в отношении городского головы Запорожья Владимира Буряка не заведено.
- Эта информация не соответствует действительности. Такие заявления - это манипуляции непрофессиональных юристов, - подчеркнул директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.
Напомним, что юристы компании Ярослава Гришина проигрывают уже ни одно "громкое" дело против городской власти, например, дело Виктории Чикаловой, Сергея Завгороднего, Валерия Безлепкина, Алексея Гаврикова и т.д.
Валерий Зломинога заявил, что ни одного уголовного дела в отношении городского головы Запорожья Владимира Буряка не заведено.
- Эта информация не соответствует действительности. Такие заявления - это манипуляции непрофессиональных юристов, - подчеркнул директор департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.
Напомним, что юристы компании Ярослава Гришина проигрывают уже ни одно "громкое" дело против городской власти, например, дело Виктории Чикаловой, Сергея Завгороднего, Валерия Безлепкина, Алексея Гаврикова и т.д.
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