Напомним, в восьмерке лучших команд и воспитанники запорожской ДЮСШ " Металлург " , команда возрастной категории U-16, под руководством Ивана Богатыря. Наши ребята попали в группу " А " вместе с ФК " Динамо " 2002 г.р. (г. Киев), ФК " Львов " (г.. Львов) и ДЮСШ - 15 (м. Киев).Вчера " Металлурги " провели первую встречу, в которой одержали уверенную победу над столичной ДЮСШ – 15. Запорожцы выиграли у киевлян со счетом 4:2! В другом мачте " Динамо " одержало победу над ФК " Львов " 4:1.В группе " Б " были зафиксированы такие результаты: ФК " Шахтер2002 " - " УФК - Карпаты " 2: 0; сборная Киева - ФК " Днепр " 0: 1.Завтра команда Ивана Богатыря встретится с львовянами, а в субботу померяется силами с " Динамо-2002 " .Автор – Ирина Гейм