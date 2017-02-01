Вчера, 9 марта, на территории учебно-тренировочной базы ФК Динамо в Конча-Заспе, стартовали игры Зимнего Кубка детско-юношеской футбольной лиги Украины. За трофей спорят восемь команд финалистов, которые были по жребию поделены на две группы.
Напомним, в восьмерке лучших команд и воспитанники запорожской ДЮСШ "Металлург", команда возрастной категории U-16, под руководством Ивана Богатыря. Наши ребята попали в группу "А" вместе с ФК "Динамо" 2002 г.р. (г. Киев), ФК "Львов" (г.. Львов) и ДЮСШ - 15 (м. Киев).
Вчера "Металлурги" провели первую встречу, в которой одержали уверенную победу над столичной ДЮСШ – 15. Запорожцы выиграли у киевлян со счетом 4:2! В другом мачте "Динамо" одержало победу над ФК "Львов" 4:1.
В группе "Б" были зафиксированы такие результаты: ФК "Шахтер2002" - "УФК - Карпаты" 2: 0; сборная Киева - ФК "Днепр" 0: 1.
Завтра команда Ивана Богатыря встретится с львовянами, а в субботу померяется силами с "Динамо-2002".
Автор – Ирина Гейм
Напомним, в восьмерке лучших команд и воспитанники запорожской ДЮСШ "Металлург", команда возрастной категории U-16, под руководством Ивана Богатыря. Наши ребята попали в группу "А" вместе с ФК "Динамо" 2002 г.р. (г. Киев), ФК "Львов" (г.. Львов) и ДЮСШ - 15 (м. Киев).
Вчера "Металлурги" провели первую встречу, в которой одержали уверенную победу над столичной ДЮСШ – 15. Запорожцы выиграли у киевлян со счетом 4:2! В другом мачте "Динамо" одержало победу над ФК "Львов" 4:1.
В группе "Б" были зафиксированы такие результаты: ФК "Шахтер2002" - "УФК - Карпаты" 2: 0; сборная Киева - ФК "Днепр" 0: 1.
Завтра команда Ивана Богатыря встретится с львовянами, а в субботу померяется силами с "Динамо-2002".
Автор – Ирина Гейм
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