Авария произошла на мосту между Космосом и Песками.
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, дорогу не поделили "Лаос", "Шкода" и "ВАЗ". В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работает экипаж патрульной полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области маленькие дети пострадали в ДТП.
Читайте также: В Запорожской области в аварии погибла депутат.
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, дорогу не поделили "Лаос", "Шкода" и "ВАЗ". В ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работает экипаж патрульной полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области маленькие дети пострадали в ДТП.
Читайте также: В Запорожской области в аварии погибла депутат.
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