В пгт Черниговка неизвестный повредил двери одной из местных фирм и украл два конвектора.
Хозяйка, заметив кражу, обратилась за помощью сотрудников полиции. В поле подозрения полицейских попал местный житель, у которого уже были проблемы с законом. Как оказалось, мужчина действительно был причастен к совершению кражи.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит новый срок - до шести лет.
Расследование продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожца из-за денег подрезали во дворе его дома.
Читайте также: В полиции сообщили подробности изнасилования запорожанки.
Хозяйка, заметив кражу, обратилась за помощью сотрудников полиции. В поле подозрения полицейских попал местный житель, у которого уже были проблемы с законом. Как оказалось, мужчина действительно был причастен к совершению кражи.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит новый срок - до шести лет.
Расследование продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожца из-за денег подрезали во дворе его дома.
Читайте также: В полиции сообщили подробности изнасилования запорожанки.
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