60 килограммов яблок вчера отправили в зону АТО военнослужащим 23-го батальона члены общественной организации "Бабулечки с Бабурочки".
- Удалось собрать 450 гривен, сдавали деньги кто сколько может, - рассказала инициатор акции Вера Бирюкова. - Яблоки сортов "Симиренко", "Гольден", "Айдаред" покупали на рынке в районе улицы Лахтинской. Продавцы — два Сергея - не только уступили в цене, выбрали самые лучшие, но, узнав, для кого мы покупаем, положили и от себя 10 килограммов. Они также написали и письма военнослужащим, которые находятся в зоне АТО.
Яблоки "Бабулечки с Бабурочки" передали волонтеру 23-го батальона Елене Ярошенко, которая и доставила витаминный груз в зону АТО. В каждый из трех ящиков волонтеры положили письмо бойцам с пожеланиями здоровья и мира.
Остается добавить, что волонтеры этой общественной организации поддерживают украинских военных с первых дней проведения АТО.
Фото предоставлено Верой Бирюковой
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