- Удалось собрать 450 гривен, сдавали деньги кто сколько может, - рассказала инициатор акции Вера Бирюкова. - Яблоки сортов " Симиренко " , " Гольден " , " Айдаред " покупали на рынке в районе улицы Лахтинской. Продавцы — два Сергея - не только уступили в цене, выбрали самые лучшие, но, узнав, для кого мы покупаем, положили и от себя 10 килограммов. Они также написали и письма военнослужащим, которые находятся в зоне АТО.Яблоки " Бабулечки с Бабурочки " передали волонтеру 23-го батальона Елене Ярошенко, которая и доставила витаминный груз в зону АТО. В каждый из трех ящиков волонтеры положили письмо бойцам с пожеланиями здоровья и мира.Остается добавить, что волонтеры этой общественной организации поддерживают украинских военных с первых дней проведения АТО.Фото предоставлено Верой Бирюковой