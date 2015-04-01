В Запорожье у 52-летнего мужчины изъяли 54 патрона калибра 5,45 мм для автомата Калашникова, 91 патрон калибра 9 мм для пистолета Макарова и 325 патронов калибра 5,6мм. Все это мужчина хранил в собственном доме.
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, всего во время санкционированного обыска у мужчины изъяли 470 патронов. Найденные предметы были направлены на экспертизу.
Сведения о событии внесены в ЕРДР, проводится досудебное расследование. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области у грабителя изъяли патроны и наркотики.
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Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, всего во время санкционированного обыска у мужчины изъяли 470 патронов. Найденные предметы были направлены на экспертизу.
Сведения о событии внесены в ЕРДР, проводится досудебное расследование. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области у грабителя изъяли патроны и наркотики.
Читайте также: В Запорожской области по селу разгуливал мужчина с гранатой.
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