Этот день проводится с целью информирования и привлечения внимания общества к проблемам, связанным с заболеванием почек, также для мотивации людей заботиться о своем здоровье.Всемирный день почки в Украине – глобальный медико-социальный проект, в котором принимают участие профессиональные врачебные, общественные организации, государственные учреждения и благотворительные социальные фонды.По информации департамента здравоохранения городского совета, в лечебных учреждениях города организованы профилактические осмотры для населения, тематические круглые столы, лекции в школах здоровья, оформлены специальные выставки и стенды, проводятся информационные мероприятия для медицинских работников.Специалисты департамента напоминают, что пройти профилактическое обследование можно в лечебных учреждениях Запорожья по месту жительства, сообщает сайт мэрии.