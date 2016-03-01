В мероприятии приняли участие специалисты управления образования и науки, а также научно-методического центра департамента образования и науки Запорожского городского совета, территориальных отделов образования, представители городских библиотек, издательств, книготорговых и общественных организаций.Открывая мероприятие, директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк, подчеркнула важность работы фокус-группы.- Наша задача привлечь внимание детей к книге, как к живому источнику информации, - сказала Юлия Погребняк. - С быстрым развитием интернет-технологий возникает необходимость изменений в образовательной системе. Сегодня библиотеки должны ожить. Школьная библиотека должна стать универсальным информационным центром, где дети могли бы получить любую интересующую их информацию.Во время работы фокус-группы специалисты обсудили вопросы популяризации украинской литературы, поддержки читательского интереса среди школьников, необходимости обновления читательского фонда и методическо-организационной поддержки школьных библиотек, а также формирования современной информационной образовательной среды школьных библиотек, сообщает сайт мэрии.