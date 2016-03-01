Во всех районах города продолжаются работы по уборке дорог, парков и скверов, придомовых территорий после зимы.
В соответствии с распоряжением городского головы Владимира Буряка районным администрациям, департаменту инфраструктуры и благоустройства городского совета, департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета, коммунальным предприятиям поручено привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние улицы, дороги, тротуары, парки, скверы, зеленые зоны, придомовые территории, детские и спортивные площадки и так далее. Особое внимание должно быть уделено ликвидации "стихийных" свалок, уборке мест проведения массовых мероприятий.
Так, по информации районной администрации Запорожского городского совета по Александровскому району, в районе прошел первый субботник, который состоялся на территории парка Победы. Проводилась уборка территории со стороны ул. Казачьей вдоль реки Сухая Московка.
Сотрудники районной администрации, вместе с волонтерами, провели уборку зеленой зоны на площади порядка семи тысяч квадратных метров. Была собрана почти тонна мусора, которая накопилась здесь за зиму.
Читайте также: Как в Запорожье зеленстроевцы встречают весну.
В соответствии с распоряжением городского головы Владимира Буряка районным администрациям, департаменту инфраструктуры и благоустройства городского совета, департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета, коммунальным предприятиям поручено привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние улицы, дороги, тротуары, парки, скверы, зеленые зоны, придомовые территории, детские и спортивные площадки и так далее. Особое внимание должно быть уделено ликвидации "стихийных" свалок, уборке мест проведения массовых мероприятий.
Так, по информации районной администрации Запорожского городского совета по Александровскому району, в районе прошел первый субботник, который состоялся на территории парка Победы. Проводилась уборка территории со стороны ул. Казачьей вдоль реки Сухая Московка.
Сотрудники районной администрации, вместе с волонтерами, провели уборку зеленой зоны на площади порядка семи тысяч квадратных метров. Была собрана почти тонна мусора, которая накопилась здесь за зиму.
Читайте также: Как в Запорожье зеленстроевцы встречают весну.
- Просмотров: 73
Похожие новости